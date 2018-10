13, Julio, 2015 13, Julio, 2015 4:32 a.m. 4:32 a.m.

UNA NAVE LLEGA A PLUTÓN TRAS NUEVE AÑOS DE VIAJE

El acontecimiento promete convertirse en la develación planetaria más importante en los últimos 25 años. El telón no se había levantado tanto desde las observaciones de Neptuno que hizo la sonda Voyager 2 de la NASA, en 1989. Ahora es el turno del pequeño Plutón, para que brille en la periferia helada del sistema solar. La sonda llamada New Horizons ha viajado un total de 4.828 millones de kilómetros (3.000 millones de millas) en nueve años y medio para alcanzar este punto histórico. La nave es la más veloz lanzada al cosmos hasta la fecha, y está provista de un conjunto de instrumentos científicos que son los más poderosos que se hayan enviado en una misión para la exploración y reconocimiento de un mundo nuevo y desconocido. "Vamos a dejar boquiabierta a la gente", aseguró el director científico Alan Stern. La sonda, que tiene el tamaño de un piano de cola pequeño, pasará a la menor distancia de Plutón el martes en la mañana, a las 7:49 hora del este de los Estados Unidos (las 11:49 horario GMT). NASA De acuerdo con los pronósticos, New Horizons transitará a menos de 12.499 kilómetros (7.767 millas) del planeta. Y 14 minutos después, pasará a menos de 28.885 kilómetros (17.931 millas) de Charon, la luna más grande de Plutón. Para los plutófilos, la llegada de la sonda a su destino será motivo de celebración, en especial para el equipo reunido en el centro de operaciones del Laboratorio de Física Aplicada en la Universidad John Hopkins en la ciudad de Laurel, estado de Maryland. El laboratorio diseñó y construyó New Horizons para la NASA, y ha dirigido la travesía de la sonda, que no es en línea recta, por el sistema solar. "Lo hecho por la NASA con New Horizons no tiene precedentes en nuestro tiempo y quizás sea algo como el último tren a Clarksville (una despedida), la última muestra fotográfica, por un período larguísimo", afirmó Stern, científico planetario del Instituto de Investigación del Sudoeste en Boulder, Colorado. La última gema de la corona Plutón es la última escala en las iniciativas de la NASA para explorar todos los planetas del sistema solar, que dieron inicio con Venus en 1962. En una coincidencia cósmica, la visita a Plutón caerá en el 50º aniversario del primer vuelo en la historia que efectuó la sonda Mariner 4 sobre Marte. Si bien se sabe que Plutón no es oficialmente un planeta "con todas las de la ley", sino un "planeta enano", todavía disfrutaba de esa categoría cuando la sonda despegó de Cabo Cañaveral, Florida, el 19 de junio de 2006. Plutón fue rebajado a "planeta enano" tan sólo siete meses después, algo que para muchos todavía es una delicada controversia. "Este tipo de carrera de relevos terminará en Plutón", declaró Stern. NASA Se pone cada vez mejor Las observaciones de las últimas semanas de Plutón son "cada vez más interesantes", declaró el científico del proyecto Hal Weaver, de la estadounidense Universidad John Hopkins. "Al equipo científico se le ha caído la baba con estas imágenes", agregó el investigador. Las anteriores imágenes mejores de Plutón fueron tomadas por el Telescopio Espacial Hubble. Sin embargo, si el conjunto de esas imágenes pixeladas hubieran sido de la Tierra no habrían sido visibles los continentes. Una imagen difundida la semana pasada muestra que Plutón tiene una superficie color cobrizo, y una zona grande y brillante con la forma de un corazón. Los científicos confían en que la resolución de las imágenes mejore considerablemente este martes. La cercanía a la que pasará la sonda de Plutón, a 12.499 kilómetros (7.767 millas) equivale aproximadamente a la distancia entre la ciudad estadounidense de Seattle y la australiana de Sídney. INFOBAE