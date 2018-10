13, Julio, 2015 13, Julio, 2015 10:30 a.m. 10:30 a.m.

DONALD TRUMP USÓ LA FUGA DE 'EL CHAPO' GUZMÁN PARA RATIFICAR SUS INSULTOS A MEXICANOS: "SE LOS DIJE"

None

El precandidato presidencial estadounidense Donald Trump se asió de la dramática fuga de prisión del barón del narcotráfico Joaquín "El Chapo" Guzmán para agregar material a su reciente crítica a México. El tuit en su cuenta oficial @realDonaldTrump señaló el domingo que la fuga es un recordatorio de los problemas a los que hizo referencia cuando dijo que muchos inmigrantes mexicanos llevan drogas y delincuencia a Estados Unidos. El mensaje en Twitter de Trump dice: "El mayor capo de la droga de México escapa de prisión. Corrupción increíble y Estados Unidos está pagando el precio. ¡Se los dije!". Algunos líderes republicanos que esperan acercarse a los votantes hispanos en Estados Unidos lo han instado sin éxito a que disminuya el tono de sus críticas a los inmigrantes mexicanos. El magnate también usó la red social para atacar a la principal precandidata demócrata Hillary Clinton y a su mayor competidor dentro de la interna republicana, Jeb Bush: "¿Puede usted imaginar Jeb Bush o Hillary Clinton negociando con 'El Chapo', el señor mexicano de drogas que se escapó de la cárcel? ¡Trump, sin embargo, le daría una patada en el culo!". "Ahora que el capo narcotraficante mexicano escapó de la cárcel, todo el mundo está diciendo que la mayor parte de la cocaína, etc. que entra en los EEUU viene de la frontera. Pero eso es lo que he estado diciendo. ¡Tratamiento muy injusto por parte de los medios de comunicación!" Críticas desde EEUU Por su parte, Peter Bensinger, ex director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, dijo que está impactado por la fuga de Joaquín Guzmán, y agregó que el capo conocido como "El Chapo" es "el más peligroso líder de un cártel en el mundo". Bensinger señaló que Guzmán "debió haber sido encerrado en una prisión estadounidense". Guzmán escapó la noche del sábado de un penal de máxima seguridad, a pesar de que funcionarios mexicanos de alto nivel habían asegurado que tal fuga era imposible. Bensinger advirtió que las autoridades mexicanas enfrentarán "críticas tremendas" y añadió que el asunto debería ser tratado "a nivel presidencial". INFOBAE