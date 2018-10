Era solo cuestión de tiempo…de acuerdo a lo reportado por TMZ, Donald Trump contactó al FBI porque según él,El incidente se produjo debido a un tuit recibido por el magnate, en el cual se le amenaza de muerte debido a sus comentarios previos en los que dijo que “El Chapo representa todo lo que está mal con México”.El tuit, aunque todavía no se ha podido verificar su autenticidad.“Sigue chingando y voy a hacer que te tragues todas tus p… palabras pinche güero cagaleche @realDonaldTrump”, se puede leer en la publicación.En la misma cuenta se compartió un tuit dirigido al presidente de México. “Y túno me vuelvas a llamar delincuente porque yo doy trabajo a la gente no como tú pinche gobierno corriente”.Trump, por su parte, aseguró al portal de internet que no se piensa echar para atrás en sus críticas. “Estoy peleando por mucho más que yo mismo. Estoy peleando por el futuro de nuestro país que está siendo invadido por criminales. No podemos dejarnos intimidar…”, aseguró. LA OPINIÓN