14, Julio, 2015 14, Julio, 2015 3:10 a.m. 3:10 a.m.

OBAMA: 'EL ACUERDO CON IRÁN NO ESTÁ BASADO EN CONFIANZA, SINO EN VERIFICACIÓN'

None

El presidente de EEUU, Barack Obama, dijo hoy que el acuerdo alcanzado entre las potencias mundiales e Irán sobre su programa nuclear "no está basado en la confianza, sino en la verificación" y advirtió al Congreso de su país de que vetará cualquier proyecto de ley que impida la aplicación del pacto. "Tras dos décadas de negociaciones, Estados Unidos, junto con nuestros aliados internacionales, ha logrado algo que décadas de hostilidad no han conseguido: un acuerdo integral a largo plazo con Irán que evitará que consiga un arma nuclear", dijo Obama en una declaración a la prensa desde la Casa Blanca. "Este acuerdo no está basado en la confianza, sino en la verificación", reiteró el mandatario, que destacó que el pacto ha cortado todas las vías posibles para que Irán obtenga armamento nuclear. Después de casi dos años de negociaciones, Irán y el Grupo 5+1 (EEUU, Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Alemania) anunciaron hoy en Viena que han llegado a un acuerdo para limitar el programa atómico iraní y que no pueda producir armas, al tiempo que se levantan las sanciones que estrangulan la economía de ese país. Obama recordó que los inspectores tendrán acceso a las instalaciones nucleares de Irán y que si ese país "viola el acuerdo, todas las sanciones" que EEUU levante gradualmente a lo largo de los próximos años "volverán a implementarse". "Hay un incentivo muy claro para que Irán cumpla y hay consecuencias muy reales en caso de violación", aseveró. El presidente estadounidense dijo que el Congreso de su país, controlado por una oposición republicana escéptica con las negociaciones con Irán, "tendrá ahora una oportunidad de revisar los detalles" del acuerdo. No obstante, aseguró que vetará cualquier proyecto de ley que llegue a su mesa y que busque impedir la implementación del acuerdo nuclear con Teherán. "No tener un acuerdo significa una mayor probabilidad de que haya más guerras en Oriente Medio", alertó Obama a los legisladores. END