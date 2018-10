BRASIL: ALLANAN PROPIEDADES DE EX PRESIDENTE POR EL CASO PETROBRAS

El registro policial se llevó a cabo en, propiedad de su familia, también fue allanado durante el operativo. El ex mandatario fue mencionado ante la Justicia por el dueño de casas de cambio Alberto Youssef, apuntado como uno de los operadores de la red de corrupción en Petrobras y quien hizo un acuerdo de delación premiada a cambio de una reducción de su condena. Según un nota divulgada por la defensa de Collor de Mello, las operaciones policiales son, pues la investigación sobre Petrobras comenzó hace más de un año y el ex mandatario "ni siquiera fue citado a declarar", pese a que se ofreció a hacerlo. "Medidas de esa naturaleza apenas avergüenzan al destinatario, alimentan un clima de terror y persecución y, con eso, intimidan a futuros testigos", agrega. La nueva fase del operativo policial en el proceso de investigación por el caso Petrobras se realizaba hoy en el- con el cumplimiento de. Entre esas órdenes, ejecutadas por 250 agentes de la Policía Federal, está igualmente el registro policial en la residencia del también senador Ciro Nogueira, presidente del aliado Partido Progresista (PP). Collor de Melo es uno de los cincuenta políticos investigados por el caso, entre los que figuran también los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renán Calheiros, ambos dirigentes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que encabeza el vicepresidente del país, Michel Temer. El ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa, en prisión domiciliaria, volvió a mencionar ayer la participación de Calheiros en la red en una nueva declaración ante el juez Sergio Moro, que lleva el caso. Costa indicó que el diputado Aníbal Gomes, del PMDB, participaba en las reuniones del grupo de corruptelas a nombre de Calheiros. En una reciente y nueva declaración de Youssef y de su asesor Rafael Angulo López, ambos señalaron quevinculados a la red. La corrupción en Petrobras ha llevado a la detención de decenas de empresarios, ex directivos de la petrolera y políticos, entre los que figura el ex tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari. La Policía afirma que las empresas privadas implicadas obtenían contratos amañados con Petrobras,entre algunos directores de la empresa petrolera y políticos que amparaban esas irregularidades. En ocasiones, según las autoridades judiciales,, que eran debidamente registradas pero tenían origen ilícito., los primeros comicios directos celebrados en el país tras la dictadura. Asumió el poder en marzo de 1990, pero en octubre de 1992 se vio obligado a renunciar, en momentos en que el Congreso, que se había volcado en su contra en medio de un sonoro escándalo de corrupción, se aprestaba a votar en favor de su destitución. INFOBAE