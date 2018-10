15, Julio, 2015 15, Julio, 2015 3:05 a.m. 3:05 a.m.

"LOS CATÓLICOS DEL MUNDO ESTÁN CON BOLIVIA Y SU SALIDA AL MAR"

"Estamos contentos y felices por el respaldo del papa Francisco y nos alienta a seguir adelante", sostuvo el presidente de Bolivia, Evo Morales, al referirse a la visita del Sumo Pontífice a su país en el marco de una gira por la región que también incluyó a Ecuador y Paraguay. "Con el mensaje del hermano Papa el mundo entero, los católicos del mundo están con Bolivia, para que vuelva al Pacífico con soberanía", agregó, según consigna el diario chileno El Mercurio. Bolivia exige a Chile una salida al mar que alega que le fue arrebatada durante la Guerra del Pacífico. "Saludemos al hermano Francisco para que siga trabajando por los pobres y, sobre todo, por el tema del mar. Entendí, si es posible, que estaría dispuesto a mediar para que Bolivia pueda vuelva con soberanía al Pacífico", insistió. No obstante, desde el Vaticano han desmentido esta versión. "Pido a los empresarios, exportadores, importadores, donde estemos, tenemos que movilizarnos para conversar y explicar el contenido del Libro Azul que estamos difundiendo. Tenemos que explicar con mayor detalle para ir convenciendo al mundo y para que algunas autoridades chilenas entiendan de una vez y se resuelva el tema del mar y la salida al Pacífico", continuó. "Los hermanos que viajan al exterior, a veces con eventos internacionales, congresos, encuentros, algunos con fines de comercio, todos debemos hacer campaña por el mar para Bolivia, no solamente quienes somos dirigentes o autoridades", afirmó Morales en un acto en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz y donde el Papa celebró una misa la semana pasada. Bolivia perdió 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio en la guerra de fines del siglo XIX. En 2013, el gobierno de Morales llevó su reclamo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en busca de un fallo que obligue a Chile a negociar. El gobierno chileno ha objetado la competencia de la CIJ y rechaza el reclamo boliviano con el argumento de que los límites quedaron sellados en un tratado firmado en 1904. Morales ratificó hoy que con su demanda ante La Haya Bolivia no busca "anular" ese tratado, sino que "se cumplan" los "ofrecimientos" que hicieron autoridades chilenas en distintos momentos para resolver el reclamo boliviano. INFOBAE