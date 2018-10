15, Julio, 2015 15, Julio, 2015 4:34 a.m. 4:34 a.m.

FARC DERRIBARON OTRA TORRE DE ENERGÍA EN COLOMBIA

None

A apenas cinco días de que se inicie el cese del fuego unilateral por un mes que anunciaron las FARC, la guerrilla hizo caer una torre de energía ubicada en la zona rural de Caldono, en Cauca. Este atentado se suma a una serie de ataques que efectuó en distintas instalaciones eléctricas y oleoductos del país. Según comentó el comandante de la brigada 29 del Ejército, coronel Jorge Hernando Herrera, el atentado contra la infraestructura fue atribuido a los guerrilleros de la cuarta compañía de la columna móvil Jacobo Arenas, de las FARC. "En este momento, tratamos de averiguar cuál fue la torre derribada", expresó el Coronel Herrera en declaraciones recogidas por El Espectador. En tanto, representantes de la Compañía Energética de Occidente, empresa encargada del servicio de electricidad del sector, informaron al mismo medio que se iniciará una revisión de la interconexión en esta zona. Con este ataque, más de 2.000 campesinos de Caldono y Jambaló se encuentran afectados por la falta de luz. El máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", escribió un artículo en internet, donde afirmó que la guerrilla necesita demostrar que no está derrotada. También justificó el daño ambiental causado en Tumaco por el derrame de petróleo, y afirmó que el mayor depredador del medio ambiente es la "locomotora minera del Gobierno". "Lo único que demuestran los hechos de guerra presentados desde la ruptura de nuestra declaración es que no somos la fuerza derrotada y deleznable que pretenden todo el tiempo presentar en los grandes medios", explica Timochenko. Y agrega: "Ni todo el poder mediático puede ensombrecer la realidad de que el mayor depredador de la naturaleza, en dimensiones asombrosamente irracionales, es la locomotora minera del Gobierno. Los páramos y selvas del país, el río grande de la patria, sus playas y costas se hallan en peligro inminente", dice el documento con fecha del 12 de julio. "Timochenko" agrega que el gobierno colombiano puede salir a pedir agilidad o poner plazos al proceso cuando, según él, es el Gobierno el que impide que avance la negociación. "En cuanto a la aceleración, tampoco acabamos de entender por qué siempre nos la exigen, en público, mientras que en las reuniones de la Mesa se hacen los pesados, se retiran con frecuencia, no acuden, buscan pretextos para esquivar lo sustancial, retardan la redacción de los acuerdos", concluyó. INFOBAE