15, Julio, 2015 15, Julio, 2015 7:06 a.m. 7:06 a.m.

OBAMA, DURÍSIMO CON BILL COSBY

El presidente norteamericano Barack Obama se refirió hoy en duros términos a las gravísimas denuncias que pesan sobre el actor cómico Bill Cosby, acusado de haber drogado, abusado y violado a varias mujeres actrices durante los años 70 y 80. Cosby, quien fue galardonado con la Medalla a la Libertad hace 13 años admitió haber drogado a mujeres para tener sexo con ellas. El actor de 77 años reconoció que compró Quaaludes -un potente narcótico que sirve para sedar- para tener relaciones sexuales con sus víctimas sin que éstas ofrecieran resistencia alguna. La revelación hecha por el comediante fue realizada en 2005 y reencontrada en los archivos de la agencia de noticias AP. Esta tarde, mientras ofrecía respuestas sobre el tratado nuclear firmado con Irán, el presidente Obama fue consultado acerca del escándalo que conmueve a los Estados Unidos desde hace algunos meses. El mandatario norteamericano no dudó y señaló que lo hecho por Cosby se trataba de una "violación". "Drogar a una persona y tener sexo sin su consentimiento es una violación", aclaró Obama respecto de drogar, dormir y tener sexo con una persona, independientemente del género de ésta. "Y este país y cualquier país civilizado no debería tener tolerancia para las violaciones", añadió el presidente norteamericano. Consultado acerca de la posibilidad de quitarle la Medalla a la Libertad que tiene Cosby por su trayectoria, Obama fue claro: "No hay un mecanismo en ese sentido". El actor recibió la esa distinción en 2002 de manos del por entonces presidenet George W. Bush. Sin embargo, existen peticiones para que la medalla le sea revocada. INFOBAE