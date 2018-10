15, Julio, 2015 15, Julio, 2015 1:05 p.m. 1:05 p.m.

SUBASTAN TRAJES Y MANUSCRITOS DE CANCIONES DE ROBBIE WILLIAMS

Manuscritos de canciones compuestas por Robbie Williams y trajes que llevó el artista británico en algunos de sus vídeos musicales se vendieron hoy en una puja en la casa de subastas londinense de Bonhams. En una sesión denominada "Doing It For The Kids" ("Haciéndolo por los niños"), y cuyos beneficios irán al hospital infantil Donna Louise, se remataron 159 artículos del excomponente del grupo Take That, entre los que se encontraban manuscritos de canciones, trajes usados en los vídeos musicales o algunos de los galardones que recibió. Un folio con la canción "Go Gentle" (2013), del disco "Swing Both Ways", escrita a mano por Williams alcanzó en la puja las 31,250 libras (48,300 dólares). Un manuscrito de la canción "Kids" (2000), cantada a dúo con la artista australiana Kylie Minogue, se vendió por 6.875 libras (10,750 dólares). Otro de los artículos que se ofertaron bajo el martillo fue el premio de la cadena MTV que recibió el grupo Take That por la canción "Babe" (1994), que alcanzó las 10,625 libras (16,600 dólares). El traje color crema que llevó Williams en el vídeo de la canción "Radio" (2004) se vendió por 5.250 libras (8,200 dólares), mientras que el rosado de dos piezas que utilizó el cantante en el concierto del año 2013 en el London Palladium llegó a las 4.375 libras (6,800 dólares) en la puja. END