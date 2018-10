16, Julio, 2015 16, Julio, 2015 2:22 a.m. 2:22 a.m.

CAJAS FUERTES CON MILLONES DE REALES, FERRARIS Y LAMBORGHINIS DETRÁS DEL ESCÁNDALO PETROBRAS

None

Un Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster (1.240.000 dólares). Una Ferrari 458 Italia (620 mil dólares). Un Porsche Panamera (105.000 dólares). Esos tres vehículos fueron secuestrados por la Policía Federal (PF) de Brasil en la fastuosa finca que el ex presidente y actual senador Fernando Collor de Melo posee en Brasilia en el marco de la investigación que trata de determinar las responsabilidades políticas del escándalo Petrobras. La "operación Lava Jato", como se la conoce en todo Brasil, tiene en jaque a todo el sector político que incluso podría hacer caer al gobierno de Dilma Rousseff. El operativo hecho por la PF tuvo su epicentro en "Casa da Dinda", la residencia que Collor de Melo posee en la capital brasileña. De allí, los agentes se llevaron los tres vehículos de alta gama que estaban aparcados en la cochera de la mansión. Los abogados del ex presidente y actual senador del PTB calificaron la medida como "abusiva". Los allanamientos, bautizados "Politeia", tuvieron también lugar en las residencias del senador Ciro Nogueira (PP-PI), del diputado eduardo da Fonte (PP-PE), del ex ministro y ex diputado Mario Negromonte (PP-BA) y del ex ministro y senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE). Sin embargo, "el hallazgo" de mayor impacto tuvo lugar en la oficina de un empresario ligado al escándalo Petrobras. Se trata de Carlos Santiago, "Carlinhos", a quien se le encontraron escondidos en una caja fuerte de su oficina nada menos que 3.670.000 reales, prolijamente guardados en sobres color madera. Las imágenes llegaron a la redacción de Estado de San Pablo. Se cree que Santiago formó parte de los sobornos que fueron pagados a lo largo de la historia que escandaliza a la opinión pública de Brasil. El empresario, titular de la red de combustibles Aster Petróleo, está sospechado de haber pagado en concepto de dádivas el 1% a Collor sobre un contrato de 300 millones de reales para BR Distribuidora. El allanamiento en Aster Petróleo ocurrió a las seis de la mañana en el edificio San Paolo, en la avenida Faria Lima, en San Pablo. Santiago también es soccio de BTG Alpha Investimentos, que también formaría parte de la red de corrupción y sobornos. Uno de los objetivos de la PF al ingresar a la torre era conseguir informes y documentación. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando hallaron el "botín". "Carlinhos" llegó a ser uno de los principales dueños de puestos independientes de despacho de combustible Petrobras hacia el final de la década del 90. En 2009 "vendió" esas operaciones a su otro emprendimiento BTG Alpha. Por el "Lava Jato" hay varios ex directivos de Petrobras detenidos. Jorge Zelada, ex director del área internacional de la empresa estatal, fue el último de los apresados, el pasado 2 de julio. También están presos los presidentes de la constructora Odebrecht y Andrade Gutiérrez, y el ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), que gobierna el país desde hace más de una década.