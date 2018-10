16, Julio, 2015 16, Julio, 2015 2:32 a.m. 2:32 a.m.

DONALD TRUMP SUPERÓ A JEB BUSH EN LOS SONDEOS PARA LAS PRIMARIAS REPUBLICANAS

El polémico magnate norteamericano Donald Trump sigue avanzando en las internas del Partido Republicano, pese a sus fuertes declaraciones sobre los mexicanos y los inmigrantes. Según una encuesta de la Universidad de Suffolk en Boston y del diario USA Today, el precandidato lidera las encuestas con el 17%, tres puntos delante de Jeb Bush. Los otros 13 candidatos del ala republicana, por su parte, no superan la barrera de los diez puntos. Con esos números, podría considerarse que hay un empate técnico, ya que el margen de error de esa encuesta es de 5,25 puntos. El panorama de Trump sería diferente en una elección general contra la favorita del Partido Demócrata, Hillary Clinton. En esa instancia, la ex secretaria de Estado ganaría con el 51% de los votos, y una diferencia de 17 puntos sobre el polémico magante. El margen de error en este caso es de tres puntos. Estas estadísticas mantienen la tendencia de la última consulta de The Washington Post y ABC News, que reveló que el multimillonario tiene una imagen positiva del 57% entre los republicanos y un 40% de percepción negativa (15 puntos menos que en mayo). En cambio, cuando la consulta se realiza al público en general, Trump cuenta con una imagen desfavorable del 61%. INFOBAE