COSTA RICA, SEGUNDO PAÍS DEL MUNDO DONDE MÁS HORAS SE TRABAJA, PERO ESO NO ES NECESARIAMENTE BUENO

Un ranking realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) colocó a Costa Rica como el segundo país en el que más horas se trabaja cada año, sin embargo tal posición no es necesariamente una buena noticia. El diario español EL PAÍS publicó este jueves el ránking de países de la OCDE con las jornadas más y menos largas por año. Si bien Costa Rica no es aún un miembro oficial de este órgano, fue incluido en este estudio por la entidad. Los resultados revelan que México es el país donde más se trabaja por año. En la nación azteca su población pasa en promedio 2228 horas en su puesto de trabajo por año. En segundo lugar está Costa Rica, con 2216 horas por año y le sigue Corea del Sur con 2163 horas. Sin embargo, la misma OCDE advirtió que las fuentes y métodos de cálculo no son iguales para todos los países, por lo que las cifras deberían ser utilizadas para medir la evolución a lo largo del tiempo para comparar distintos países por año. Grecia y Chile cierran el top 5 de países de la OCDE donde más se trabaja, con 2042 y 1990 horas respectivamente. En contraparte se ubican cinco países donde se labora menos de 1500 horas al año, siendo estos Francia, Dinamarca, Noruega, Holanda y Alemania, todos países con alta productividad y mayor presencia de la industria en la economía. Sin embargo, los resultados de las últimas dos naciones se explican en que ambas tienen un alto nivel de personas con trabajos a tiempo parcial, las cuales tienen un menor número de horas laboradas anualmente, reseñó El País. Según la OCDE, el resultado más importante es la tendencia de que las personas más ricas viven en los países donde se laboran menos horas, ya que se ha demostrado que la productividad es inversamente proporcional a la cantidad de tiempo que se pasa en el lugar de trabajo. Asimismo, el organismo destacó las notables diferencias entre Grecia y Alemania. En el país ateniense se trabaja casi 50% más horas que en Alemania, puesto que en Grecia hay más trabajadores de hostelería y servicios que en Alemania, donde predomina la industria. Además, factores como productividad y cantidad de trabajadores con tiempo parcial influyen, pero es el desempleo el más importante, ya que en Grecia la tasa de desocupación es de un 26,6%, frente al 5% de Alemania. El estudio revela que Latinoamérica concentra los países de la OCDE con las jornadas más largas, pero donde los niveles de riqueza son menores, por lo que la región debería adoptar jornadas más cortas pero fomentar la productividad entre sus trabajadores. El País