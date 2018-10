16, Julio, 2015 16, Julio, 2015 4:42 a.m. 4:42 a.m.

INTERNARON AL EX PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, GEORGE H. W. BUSH

None

El ex presidente norteamericano George H. W. Bush fue internado este miércoles tras haberse caído por la mañana en en su casa de verano en Kennebunkport, en el estado de Maine, Estados Unidos. El vocero Jim McGrath fue quien dio a conocer la noticia al canal de noticias CNN. Actualmente se encuentra en el hospital de Portland, donde lo atienden por la fracura de una vértebra a la altura del cuello. Sin embargo, está estable y "su vida no corre riesgo", agregó McGrath. "No esperamos que permanezca demasiado tiempo en el hospital", indicó el vocero, quien añadió que en ningún momento "pareció estar desorientado". No obstante, el padre de George W. y de Jeb Bush deberá utilizar un cuello ortopédico para su rehabilitación. El 41° presidente de Estados Unidos (1989-1993) cumplió 91 años en junio y ya había sido internado el año pasado, cuando debió ser trasladado en ambulancia al hospital de Texas por falta de aire. INFOBAE