16, Julio, 2015 16, Julio, 2015 9:56 a.m. 9:56 a.m.

AMÉRICA MÓVIL LANZA SATÉLITE STAR ONE C4 PARA AUMENTAR LA COBERTURA

América Móvil, a través de su subsidiaria Embratel Star One, lanzó el día de ayer a las 16:42 horas, tiempo de México, el satélite Star One C4 desde la base Kourou Space Center, ubicada en la Guyana Francesa. El C4 es el nuevo integrante de la tercera generación de satélites de América Móvil, denominada serie C que, junto con los satélites C1, C2, C12 y C3 en órbita, permitirá la oferta de nuevas soluciones para nuestros clientes de servicios de telefonía, televisión, radio, transmisión de datos e internet de la región. El Star One C4 usará la Banda Ku para promover la expansión de los servicios de DTH (Direct to Home) de nuestras empresas alcanzando millares de nuevos suscriptores de DTH de América Móvil. La Banda Ku, garantiza la oferta de servicios de transmisión de video e Internet a los usuarios, además de servicios de telefonía para localidades El Star One C4 ocupará la posición orbital de 70ºW, la más importante para el mercadode Broadcasts en Brasil. El nuevo satélite fue construido por la empresa canadiense-norteamericana Space Systems Loral (SSL) y fue lanzado al espacio por un cohete de la empresa francesa Arianespace. Se estima que el Star One C4 que tiene una expectativa útil de 15 años. Nuestra subsidiaria Embratel-Star One es la empresa más grande de satélites en América Latina, con la mayor flota de satélites en la región, que suma un total de siete, de los cuales cinco son satélites geoestacionarios (C1, C2, C12, C3 y Brasilsat B4) y dos que operan en órbita inclinada (Brasilsat B2 y B3). Además del Star One C4, Embratel-Star One pondrá en órbita el Star One D1 en 2016, con el que empezará su cuarta generación de satélites. Claro