17, Julio, 2015 17, Julio, 2015 3:27 a.m. 3:27 a.m.

EL MERCOSUR FIRMÓ EL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE BOLIVIA COMO "SOCIO PLENO"

Los países del Mercosur firmaron este viernes un nuevo protocolo de adhesión de Bolivia al bloque en calidad de socio de pleno derecho, lo que le permitirá a Paraguay realizar el necesario trámite parlamentario para su ratificación. El nuevo documento se firmó en Brasilia antes del inicio de la cumbre semestral de Mercosur por los cancilleres de los países miembros: Mauro Vieira, de Brasil; Rodolfo Nin Novoa, de Uruguay; Eladio Loizaga, de Paraguay; Delcy Rodríguez, de Venezuela, y David Choquehuanca en nombre de Bolivia. Por la Argentina, suscribió el protocolo el vicecanciller, Eduardo Zuain, que representa al ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, ausente en la cumbre debido que esta semana fue operado de un tumor hepático. En la ceremonia sólo se permitió la presencia de periodistas de medios oficiales de cada uno de los países miembros del Mercosur. El protocolo de adhesión de Bolivia ya había sido firmado en diciembre de 2012, cuando Paraguay estaba suspendido del bloque como consecuencia de la destitución, seis meses antes, del presidente Fernando Lugo, que los otros socios del Mercosur consideraron una "ruptura del orden democrático". Pero Paraguay, aunque estaba suspendido, aún era miembro de pleno derecho del grupo y, según los estatutos del Mercosur, también debía aprobar el ingreso de un nuevo socio. El nuevo protocolo, idéntico al anterior pero con fecha de hoy, podrá ser ahora enviado por el Gobierno de Horacio Cartes al Senado paraguayo para su ratificación. Ese trámite no será necesario en la Argentina, Uruguay y Venezuela, cuyos parlamentos ya han aprobado el primero de los protocolos. No obstante, para que el país andino sea considerado miembro de pleno derecho aún falta la aprobación de las cámaras legislativas de la propia Bolivia, de Paraguay y también de Brasil, que pese a haber firmado también el primero de los protocolos, casi tres años después aún no ha iniciado el trámite parlamentario. En la misma ceremonia realizada hoy, y por las mismas razones, también se firmaron nuevos protocolos sobre la adhesión de Guyana y Surinam al Mercosur, pero en calidad de estados asociados. INFOBAE