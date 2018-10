17, Julio, 2015 17, Julio, 2015 3:38 a.m. 3:38 a.m.

¿QUIÉN ERA YUSSUF ABDULAZEEZ, EL ASESINO DE TENNESSEE?

Muhammad Yussef Abdulazeez hizo numerosos disparos el jueves en dos instalaciones militares en Tennessee, donde mató a cuatro infantes de Marina e hirió a un soldado y a un policía, dijeron autoridades. El sospechoso también murió. El fiscal federal Bill Killian dijo que el hecho está siendo tratado como un "acto de terrorismo interno", aunque el agente especial del FBI Ed Reinhold dijo que las autoridades aún investigan el móvil. "Hoy fue una pesadilla para la ciudad de Chattanooga", dijo el alcalde Andy Berke. "Como ciudad, responderemos a esto con todo recurso disponible que tengamos". Un funcionario que habló a condición de guardar el anonimato informó que el atacante fue identificado como Muhammad Yussef Abdulazeez, de 24 años, residente de Hixton, Tennessee, y se cree que es originario de Kuwait. En una conferencia de prensa por la noche, Killian dijo que los investigadores no creen que haya riesgos para el público en general tras la balacera. La pesquisa, señaló, es "una investigación extensa y expansiva en marcha con agencias federales, estatales y locales, encabezadas por el FBI". "Hasta donde sabemos, en esta coyuntura no hay preocupaciones de seguridad para el público en general", agregó. Pocas horas después de los tiroteos, agentes del orden con armas desenfundadas entraron en lo que se presume era la vivienda de Abdulazeez, y dos mujeres fueron sacadas esposadas. Los ataques ocurrieron con minutos de diferencia. El agresor detuvo su auto y abrió fuego primero contra un centro de reclutamiento militar, y luego condujo a un centro de entrenamiento cercano para la Marina y la Infantería de Marina. El Cuerpo de Infantería de Marina dijo que cuatro marines murieron. Otras tres personas se reportaron como heridas, incluido un marino que se dijo estaba herido de gravedad. El perfil del asesino Inmediatamente se pudieron obtener algunas informaciones sobre el atacante. Las cadenas de noticias NBC News y CNN informaron que era un ciudadano estadounidense natural de Kuwait que, según la cadena local WRCB, se habría graduado en 2012 en ingeniería por la Universidad de Tennessee. Según una antigua compañera de colegio, era un joven discreto apreciado por sus compañeros. "Era simpático, divertido, amable", estimó Kagan Wagner, citada por el diario local Chattanoogo Times Free Press. "Nunca se me hubiera ocurrido imaginar que podía hacer eso", añadió. Para Kagan, su familia parecía normal: "Era una familia media de Chattanooga". Parece que el atacante tenía un blog en el que el lunes escribió que la vida era "corta y amarga", y que los musulmanes "no tenían que dejar pasar la ocasión de someterse a Alá", informó el centro de vigilancia de portales islamistas SITE. Varias cuentas de Twitter yihadistas atribuyeron que el atacante simpatizaba con el ISIS y reivindicaron el hecho. INFOBAE