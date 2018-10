17, Julio, 2015 17, Julio, 2015 4:22 a.m. 4:22 a.m.

PITBULL LE MANDA UN MENSAJE A DONALD TRUMP: “TEN CUIDADO CON ‘EL CHAPO’, PAPO”

Pitbull le envió un mensaje al magnate Donald Trump el jueves en la noche durante la entrega de Premios Juventud que otorga la cadena Univisión. Luego de recibir su premio a ‘Mejor Artista Urbano’, el cantante aprovechó ese momento para hablar de los comentarios que hizo Donald Trump hacia los latinos. "Quiero decirle muchas gracias a un tipo que me invitó a comer en su hotel, a un tipo que me llevó en su helicóptero, que me he quedado en sus hoteles, y de verdad tenía una visión diferente de este tipo. Y ese tipo viene siendo Donald Trump", dijo Pitbull. "Yo no soy político, yo soy músico, pero más que nada soy latino", agregó el cantante. “Marco Rubio ponte las pilas, Jeb Bush ponte las pilas, Hillary Clinton ponte las pilas porque Donald Trump no puede ser presidente”, afirmó el cantante. “¡Para todos los latinos allá afuera siempre para arriba y para adelante!”, dijo Pitbull muy emocionado. “Y Trump, ¡ten cuidado con ‘El Chapo’, papo!”, exclamó Pitbull. Esta última frase causó sensación en las redes inmedatamente. INFOBAE