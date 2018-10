17, Julio, 2015 17, Julio, 2015 6:44 a.m. 6:44 a.m.

CUBA REABRIRÁ SU EMBAJADA EN ESTADOS UNIDOS CON 500 INVITADOS

Cuba reabrirá el 20 de julio su embajada en EEUU con una ceremonia formal "muy solemne", a la que están invitadas unas 500 personas y que encabezará el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien esa misma jornada será recibido en Washington por el secretario de Estado, John Kerry. Después de más de cinco décadas de enemistad, Cuba y los EEUU restablecerán oficialmente sus relaciones diplomáticas el próximo lunes, día en que las respectivas "secciones de intereses" de ambos países en Washington y La Habana volverán a ser embajadas. Ese mismo día, Cuba celebrará en Washington el acto oficial de reapertura de su misión diplomática, mientras que en el caso de la de los EEUU en La Habana esa ceremonia está aún pendiente de que se anuncie la fecha del viaje de Kerry a Cuba para tal fin. En un encuentro con periodistas este jueves en La Habana, el subdirector para América del Norte de la Cancillería cubana, Gustavo Machín, explicó que Bruno Rodríguez viajará a Washington al frente de una delegación integrada por unos 30 funcionarios, ex diplomáticos y representantes de sectores como la cultura, la educación, la salud, la ciencia, las organizaciones de masa del país y el Consejo de Iglesias de Cuba. En ese grupo figuran, entre otros, el trovador Silvio Rodríguez; el historiador de La Habana, Eusebio Leal; el artista Alexis Leiva "Kcho"; los ex diplomáticos Ricardo Alarcón y Ramón Sánchez Parodi; el ex ministro de Cultura, Abel Prieto; y la directora general de los EEUU de la Cancillería, Josefina Vidal, quien lideró la delegación de Cuba en las negociaciones oficiales con ese país. En el acto de reapertura de la embajada cubana en Washington se esperan unos 500 invitados norteamericanos, entre ellos, miembros del Congreso estadounidense, organizaciones no gubernamentales, empresarios, representantes de grupos de solidaridad con la isla o miembros de las diferentes iglesias norteamericanas. "Hemos invitado a muchas personas y especialmente a aquellas que durante todos estos años han estado trabajando fuertemente por lograr una mejor relación entre Cuba y los EEUU", indicó Machín. Según el funcionario cubano, la ceremonia tendrá lugar sobre las 10:30 hora local y en ella se izará la bandera cubana en el mástil preparado al efecto en la sede diplomática. El encargado de pronunciar el discurso central es Bruno Rodríguez, quien será el primer canciller cubano en visitar oficialmente EEUU en más de medio siglo. Posteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores será recibido en el Departamento de Estado por John Kerry. INFOBAE