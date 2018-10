17, Julio, 2015 17, Julio, 2015 1:35 p.m. 1:35 p.m.

MILA JOVOVICH REVELA PRIMERA IMAGEN DE LA ÚLTIMA PELÍCULA “RESIDENT EVIL”

None

Tras ser pospuesto por un año, fue retomado el rodaje de la última cinta de “Resident Evil” que llevará por nombre “The Final Chapter”. Y para despertar la ansias de los seguidores, la protagonista de la franquicia, Mila Jovovich, compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram donde muestra un adelanto del filme. En la imagen, aparece en primer plano la cabeza de una persona que destaca por no tener cabello y por las marcas que presenta en su frente. Lo más probable es que quien aparece en la imagen sea Jovovich, sin embargo siempre existe un espacio para la duda ya que el personaje aparece con una especie de venda en los ojos. Junto a la captura, la intérprete escribió: “Bueno, el momento que muchos de ustedes han estado esperando por fin está aquí donde yo puedo decir que es la temporada de matar zombies para el clan Jovovich-Anderson! Aquí me estoy poniendo mi cara hecho para ‘Resident Evil: el capítulo final’!! Me voy a Sudáfrica mañana para comenzar a preparar para la película!”. El estreno de “Resident Evil: The Final Chapter” llegará el septiembre del próximo año. AhoraNoticias