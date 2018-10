18, Julio, 2015 18, Julio, 2015 7:27 a.m. 7:27 a.m.

CIENTOS DE PARAGUAYOS MARCHARON CONTRA EL ASESINATO DE CINCO POLICÍAS POR PARTE DE LA GUERRILLA EPP

"Comandante inútil: haga algo para que no mueran más policías", "La vida de nuestros familiares no vale 500.000 guaraníes" en alusión al dinero extra que reciben los agentes por viajar al centro de operaciones en el norte de Paraguay (donde opera la guerrilla), y "Te queremos afuera De Vargas", en alusión al ministro del Interior Francisco de Vargas, fueron algunos de los carteles exhibidos por los alrededor de 400 manifestantes este sábado en Asunción. La marcha tuvo el apoyo del gremio de oficiales retirados de la policía. Francisco De Vargas dijo el viernes último en conferencia de prensa que dos agentes fueron acribillados el domingo en un camino vecinal del departamento de San Pedro, a unos 400 kilómetros al norte de Asunción, y otros tres policías fueron asesinados en la jornada del viernes en un camino cercano a la colonia Jaguareté, del departamento de San Pedro, a 300 kilómetros de Asunción. Los sitios de ambos ataques están a unos 80 kilómetros de distancia entre sí. "Los indicios que tenemos, por el modus operandi... ambos atentados son parecidos a los hechos criminales realizados anteriormente por los terroristas autodenominados guerrilleros", dijo De Vargas en referencia al grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo. Agregó que no renunciará a su cargo. Hasta antes de las muertes de esta semana, los guerrilleros han matado a tres militares, 13 policías y 26 civiles desde 2008, cuando comenzaron sus ataques a haciendas, puestos policiales y militares. Han sufrido 9 bajas. Según sus proclamas, el grupo dice que tomó las armas para luchar contra la oligarquía y defender a los pobres por considerar que los gobiernos nada hacen en favor de los desposeídos. INFOBAE