SURFISTA AUSTRALIANO SOBREVIVE ATAQUE DE TIBURÓN

Fanning, de 34 años, estaba sentado en su tabla esperando las olas cuando notó un impacto. Inmediatamente se gira, ve la aleta del tiburón y comienza a remar, consiguiendo escapar del ataque. Momentos después es remolcado por una moto acuática de la organización. “Vino hacia mí y se quedó bloqueado en mi tabla. Empecé a dar golpes con los pies y a gritar. No vi sus dientes, pero esperaba que me mordiera cuando nadaba”, señaló el surfista, que participaba en la final de la competición. Fanning, conocido como ‘White Lightning’, no sufrió ninguna lesión y tan solo perdió la cuerda con la que los surfistas amarran una de sus piernas a la tabla. La organización señaló que tenían un aviso de que había dos tiburones cerca de la zona donde competían los surfistas. Kieren Perrow, comisario de la Liga Mundial de Surf (WSL), alabó “la actitud heroica” de Fanning y “la reacción rápida” del equipo de seguridad. La J-Bay Open, una de las pruebas que conforman el Mundial de surf, no se reanudó después del ataque a Fanning. “Estábamos viendo la competición cuando de repente hemos visto la aleta y sabíamos que era un tiburón. Creía que este chico iba a morir delante de nosotros, fue muy intenso” señaló Kaylee Smit, una espectadora, al portal informativo News24. “Fue surrealista. Todo el mundo quedó en silencio y el comentarista gritó para que la gente saliera del agua. Estoy todavía en ‘shock’, tiemblo”, añadió. HORA CERO WEB