20, Julio, 2015 20, Julio, 2015 3:58 a.m. 3:58 a.m.

LA CARICATURA DEL HERALD QUE SE BURLA DE DONALD TRUMP

Jeb Bush, Hillary Clinton, un mariachi, y una Miss Universo hacen fila para 'golpear" al magnate estadounidense Donald Trump en una caricatura publicada por El Nuevo Herald en su edición de este domingo. El precandidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano desde el día de su postulación se ganó el rechazo y repudio de la comunidad latina y de gran parte del arco político norteamericano (incluidos los republicanos) por sus polémicas declaraciones contra los inmigrantes mexicanos. Incluso estuvo envuelto en un cruce con su principal contrincante en las internas republicanas, Jeb Bush, luego de manifestar que al ex gobernador de Florida "le tienen que agradar los inmigrantes ilegales" debido a la nacionalidad de su mujer -mexicana-. Estas declaraciones fueron realizadas a través de su cuenta personal de Twitter. Sin embargo, horas después borró el mensaje. El candidato presidencial republicano de Estados Unidos, Donald Trump habla durante un acto de campaña en Phoenix, en Arizona Su último escándalo fue con el senador republicano John McCain, de quien dijo que no merecía ser considerado un "héroe". Este domingo se negó a disculparse por sus declaraciones en el programa This Week de la cadena ABC. Trump había dicho el sábado, durante un acto en Iowa del movimiento conservador Family Leadership Summit, que el ex candidato a presidente "no es un héroe de guerra porque ha sido capturado". Sus comentarios generaron indignación en filas republicanas, para quien McCain es una de sus figuras. McCain, de 78 años, fue piloto durante la guerra de Vietnam. En octubre de 1967, su avión fue alcanzado por un misil y tuvo que ejectarse del aparato. Herido y capturado en Hanói, permaneció cinco años y medio en cautiverio. INFOBAE