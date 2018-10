21, Julio, 2015 21, Julio, 2015 2:17 a.m. 2:17 a.m.

CUATRO CANDIDATOS PARA LA FIFA

El 26 de febrero de 2016, la FIFA tendrá un nuevo presidente: la organización que dirige el fútbol mundial, sumida en una gran crisis desde hace dos meses, convocó el lunes el Congreso que elegirá sucesor a Joseph Blatter y con la cuenta atrás se acelera la danza de nombres. El francés Michel Platini, presidente de la UEFA, corre con ventaja con respecto a los otros candidatos a tomar el relevo del suizo, con el que ha estado enfrentado en los últimos años. Sus rivales, hasta el momento, son los ex futbolistas Zico y Diego Maradona, y el príncipe jordano Ali Bin Al Hussein, quien ya se enfrentó a Blatter en las últimas elecciones. Con la elección de un nuevo presidente, la FIFA intentaría pasar página de unos últimos años marcados por escándalos de corrupción. El último de ellos, la detención de siete dirigentes del fútbol en mayo en Zúrich y la imputación de otras siete personas, provocó un terremoto que terminó forzando a Blatter a anunciar su próxima marcha, apenas cuatro días después de haber sido reelegido. Michel Platini junto al Príncipe de Jordania, Ali bin Al Hussein Reuters Platini anunciará "en las próximas dos semanas" su decisión pero estaría planteando "seriamente" dar un paso adelante después de comprobar que cuenta con importantes apoyos en esta aventura, dijo el lunes a la AFP una fuente cercana al presidente de la UEFA. "Se está pensando seriamente presentarse. Tomará una decisión en las próximas dos semanas y hará un anuncio. Ha estado escuchando a mucha gente y analizando todo lo que le dijeron sobre el futuro de la FIFA", afirmó esa fuente. Subrayó además que contaría con el respaldo verbal de cuatro de las seis confederaciones, todas menos las de África y Oceanía, para las elecciones del próximo 26 de febrero. El exfutbolista argentino Diego Maradona es otro de los nombres que ha sonado para asumir una función importante en la nueva FIFA. Como anti-Blatter declarado, en las elecciones de mayo apoyó públicamente al príncipe jordano Ali y su nombre sonaba como posible integrante de su equipo directivo en caso de victoria, algo que no se dio. La duda está ahora si repite la táctica de apoyar a uno de los candidatos o incluso si decide presentarse él mismo como actor protagonista. El periodista uruguayo afincado en Argentina desde hace años Víctor Hugo Morales apuntó a esa posibilidad. "Soy candidato, fueron las dos palabras que Diego Maradona me respondió cuando le consulté por la candidatura a la presidencia de FIFA", escribió Morales en Twitter. Según dijo, el mítico 10 de la Albiceleste le habría autorizado a hacer público ese mensaje. Otro ex futbolista mítico, el brasileño Zico, ha sido el primero en anunciar formalmente su intención de presentarse como candidato. "Quiero ratificar esta decisión que tomé, la posibilidad de ser candidato en la FIFA en las próximas elecciones", anunció el legendario ex futbolista brasileño en una conferencia de prensa celebrada en Rio de Janeiro el pasado mes. Está por saber si el príncipe jordano Ali Bin Al-Hussein, que tras la dimisión de Blatter dijo estar "disponible", opta por repetir ahora como candidato electoral. Pero no son los únicos nombres que han sonado como posibles aspirantes. En las últimas elecciones consiguió 73 votos y forzó una segunda vuelta, a la que no se presentó. El ex futbolista portugués Luis Figo se retiró de la carrera electoral en mayo, a una semana de la votación, y podría volver a intentarlo. También el ex secretario general de la FIFA Michel Zen Ruffinen, que abandonó la organización enfrentado con Blatter, ha insinuado que se está pensando postularse o formar parte del equipo de otro candidato. Por último, el presidente de la Federación Liberiana de Fútbol, Musa Bility, dijo que le gustaría ser el sucesor de Blatter. Los aspirantes tienen de plazo hasta el 26 de octubre para presentar sus candidaturas, que deben contar con el aval de al menos cinco federaciones nacionales miembros de la FIFA. INFOBAE