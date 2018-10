21, Julio, 2015 21, Julio, 2015 3:31 a.m. 3:31 a.m.

LA CIUDAD DE NUEVA YORK DECIDE NO HACER MÁS NEGOCIOS CON TRUMP

El alcalde de la Ciudad de Nueva York ya tuvo suficiente de Donald Trump. Durante una rueda de prensa este lunes, el alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, informó que no está seguro que la ciudad pueda romper varios contratos existentes con el aspirante a la nominación republicana para la presidencia de Estados Unidos, pero una cosa sí tiene clara: no habrá más negocios ni acuerdos entre la Gran Manzana y Trump. "Mi impresión es que a menos que exista un incumplimiento de contrato o alguna herramienta legal para que podamos actuar, no estoy seguro que podamos realizar una acción al respecto, de momento", comentó De Blasio a los reporteros. "Pero definitivamente ya no haremos ningún tipo de negocio con Trump, de ahora en adelante", añadió el alcalde estadounidense. Por varias semanas -desde que Trump hizo comentarios denigrando a los inmigrantes mexicanos- la Ciudad de Nueva York ha estado analizando si puede cancelar varios contratos que tiene con el desarrollador de bienes raíces, incluyendo un campo de golf en el Bronx, el carrusel de Central Park y dos pistas. El alcalde neoyorquino indicó este lunes que aún no ha recibido un reporte final respecto a la investigación. El consejero de la Ciudad de Nueva York Mark Levine también comenzó a circular una petición a las autoridades locales para que corten toda relación con Trump. "Nuestros parques son para todos", dijo el demócrata de Manhattan. "El hecho de que Trump siga siendo dueño de concesiones de parques es contrario a este espíritu". Durante las últimas semanas, un número de compañías se han separado del magnate estadounidense, incluyendo Macy's, Univision y la compañía de colchones Serta. Este lunes, De Blasio también aprovechó para criticar a Trump por sus comentarios realizados el fin de semana, asegurando que el senador republicano y excandidato presidencial John McCain no es un héroe de guerra. "Lo que el señor Trump dijo sobre el senador McCain no es aceptable", indicó el alcalde. "El senador McCain es un héroe de guerra en toda la extensión de la palabra y Trump debería disculparse por ello. Y lo he dicho en repetidas ocasiones, el señor no representa las opiniones de la gente de esta ciudad, definitivamente no de la mayoría". De Blasio añadió, “este es un tema para que la gente del otro partido (Republicano) debe trabajar. Creo que lo que ha dicho en días pasados es reprobable". cnn en español