21, Julio, 2015 21, Julio, 2015 4:02 a.m. 4:02 a.m.

SE DESPLOMA LA IMAGEN DE DILMA ROUSSEFF: SIETE DE CADA DIEZ BRASILEÑOS LA REPRUEBA

None

La popularidad de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sigue bajando debido a un creciente escándalo de corrupción y a la recesión económica, y cada vez más brasileños quieren que sea sometida a un juicio político, reveló un sondeo de opinión publicado el martes. La encuesta de CNT/MDA mostró que el índice de aprobación a su Gobierno cayó a un 7,7% frente a un 10,8% en el sondeo de marzo, mientras que un 70,9% califica negativamente a su gestión, en comparación a un 64,8% en marzo. El número de los que respondieron al sondeo y que favorecen un juicio político a Rousseff por un enorme escándalo de pagos de coimas en la petrolera estatal Petrobras subió a 62,8% desde 59,7% hace cuatro meses. El sondeo de MDA, encargado por la Confederación Nacional de Transportes (CNT), contempló entrevistas a 2.002 personas entre el 12 y el 16 de julio. En el marco del escandaloso caso de corrupción de Petrobras, este lunes el juez federal de Paraná Sergio Moro dictó sentencia para tres ex directivos de la constructora Camargo Correa. Se trata de las primeras sentencias contra empresarios. Los condenados son el ex presidente de la empresa Dalton Avancini, el ex vicepresidente Eduardo Leite, ambos a quince años y diez meses de prisión, y el ex presidente del Consejo de Administración de la firma João Ricardo Auler, castigado con nueve años y seis meses. Según la investigación Lava Jato, la red en la que participaban se apropió de unos 2.000 millones de dólares a través de fraudes cometidos en la petrolera estatal. infobae