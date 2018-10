21, Julio, 2015 21, Julio, 2015 4:50 a.m. 4:50 a.m.

ISIS PROHÍBE EL ACCESO A INTERNET EN RAQQA PARA EVITAR LA DIVULGACIÓN DE SUS ATROCIDADES

Con el objetivo de evitar que sus atrocidades sean publicadas y divulgadas, el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) prohibió el acceso privado a internet en la ciudad siria de Raqqa, uno de los principales bastiones del grupo yihadista. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos y el grupo activista de esa ciudad, Raqqa is Being Slaughtered Silently ("Raqqa está siendo sacrificada en silencio"), señalaron que esta medida se trata de una ofensiva contra los espías y los activistas que revelan las atrocidades diarias de la organización terrorista. En las últimas horas el grupo activista distribuyó por toda la ciudad un folleto advirtiendo a los proveedores de internet que corten las conexiones wifi privadas. La única posibilidad de tener acceso a internet es acercándose a cibercafés operados y supervisados por militantes de ISIS, según consigna Daily Mail. "Lo siguiente es obligatorio para todos los proveedores de Internet: la eliminación de las conexiones wifi distribuidas fuera de cibercafés y conexiones privadas, incluyendo a los soldados del Estado Islámico", reza el comunicado. El documento establece que los proveedores de este servicio tienen hasta el próximo jueves para cumplir con esta orden impuesta por el Estado Islámico. RIBSS, con sede en Londres, señaló que esta el grupo terrorista pretende con esta medida garantizarse el control de todos los accesos a la red y, a su vez, imponer un bloqueo informativo sobre lo que está sucediendo dentro de la ciudad de Raqqa. "Se están llevando a cabo patrullajes y redadas en los cibercafés", señaló el grupo activista. El Estado Islámico también está tratando de cortar las comunicaciones "entre sus combatientes no sirios y sus familias" por temor a que ellos traten de volver a sus casas. INFOBAE