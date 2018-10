21, Julio, 2015 21, Julio, 2015 5:10 a.m. 5:10 a.m.

PEP GUARDIOLA SUMÓ CRÍTICAS POR SER CANDIDATO POLÍTICO CATALÁN

El entrenador catalán Pep Guardiola, actual DT del Bayern Munich, formará parte de la candidatura de coalición del independentismo catalán en las próximas elecciones regionales, que se desarrollarán el próximo 27 de septiembre. La noticia fue confirmada por el diputado Ramón Tremosa, quien en su cuenta de Twitter anuncó la candidatura del ex técnico del Barcelona. "Josep Guardiola cerrará la lista unitaria", escribió el mandatario. El DT ocupará, eso sí, el último lugar de la candidatura independentista, de modo que no será elegido y podrá seguir sin inconvenientes su carrera deportiva. Sin embargo, de igual forma se presentará como un gesto de apoyo independentista. Esta no es la primera vez que se ve a Guardiola participando activamente en la política. De hecho, desde que era jugador, e incluso como técnico, el ex Barcelona no ha tenido problemas en defender a Cataluña. Además, el entrenador siempre se ha mostrado a favor de la independencia de Cataluña y había participado en campañas previas de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, organizaciones que promueven la autonomía catalana, de las que es socio. También ha mostrado su apoyo en las movilizaciones del 11 de septiembre, el día en que se conmemora la caída de Barcelona al mando de tropas borbónicas, en 2012 y 2013. En la primera, envió un video, mientras que en la segunda estuvo a favor de la Vía Catalana, una cadena humana que recorrió Cataluña. En noviembre del año pasado, Guardiola utilizó su tribuna para exigir una votación por la independencia de Cataluña y asegura que la máxima expresión de la democracia es votar en el referéndum. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior de España Pero no todo el mundo ve con buenos ojos este gesto de Pep. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cargó duramente contra Guardiola por sumarse a la candidatura independentista de Artur Mas y lo acusó de haber jugado y "triunfado" en la selección española sólo por dinero. En una entrevista en la Cadena Cope, Fernández Díaz asegura que lo de Guardiola es "bastante triste y lamentable" porque "no se puede estar en misa y repicando", es decir, entrar en política y al mismo tiempo mantenerse como entrenador del Bayern. "Vemos que se quitan la careta y gente que ha jugado y ha triunfado con la selección española de fútbol vemos que iba seguramente no por interés patriótico, sino por interés crematístico, porque hay personas que el Dios que tienen es el del dinero", disparó Fernández Díaz.