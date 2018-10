21, Julio, 2015 21, Julio, 2015 5:21 a.m. 5:21 a.m.

KIM JONG-UN DESCARTA NEGOCIAR SU PROGRAMA NUCLEAR CON OCCIDENTE COMO HIZO IRÁN

El régimen comunista de Corea del Norte no está interesado en un acuerdo nuclear como el que alcanzaron los países del G5+1 e Irán, según informó el ministerio de Relaciones Exteriores de ese país este martes. "No es lógico comparar nuestra situación con el acuerdo nuclear iraní porque siempre estamos sometidos a las provocativas hostilidades militares de Estados Unidos", indicó el ministerio a través de un comunicado que fue divulgado por los medios de comunicación estatales, consigna The Jerusalem Post. "Para nada tenemos algún interés en dialogar para congelar unilateralmente o renunciar a nuestras armas nucleares", agrega el comunicado. En 1994 Estados Unidos y Corea del Norte firmaron un acuerdo nuclear, bajo la administración del ex presidente Bill Clinton. El por entonces jefe de Estado norteamericano aseguró que el acuerdo establecía que el régimen comunista congelaría y luego desmantelaría su programa nuclear. De esa manera, Corea del Sur y los aliados de Washington "estarían más protegidos". "El mundo entero será más seguro, ya que se frenará la propagación de las armas nucleares", había augurado Clinton. "Estados Unidos y los inspectores internacionales vigilarán cuidadosamente a Corea del Norte para asegurarse de que cumpla sus compromisos". Finalmente la dictadura norcoreana violó el acuerdo y 12 años más tarde, en 2006, detonó su primera explosión nuclear subterránea.