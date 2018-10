21, Julio, 2015 21, Julio, 2015 7:46 a.m. 7:46 a.m.

TRES DE CADA CUATRO ESTADOUNIDENSES APOYAN LA REAPERTURA DE LAS EMBAJADAS CON CUBA

Casi tres de cada cuatro estadounidenses están de acuerdo con que Estados Unidos tenga relaciones diplomáticas con Cuba, pero no están seguros de hasta qué punto deben levantarse las sanciones, según un sondeo de Associated Press-GfK difundido luego de que se restablecieran los lazos institucionales entre ambos países. "Creo que hacía tiempo que Estados Unidos debía tener relaciones con Cuba. No hay amenaza ahí", consideró Alex Bega, de 30 años y procedente de Los Ángeles, al ser consultado. "Creo que las sanciones que les imponemos están bastante obsoletas", agregó. La reanudación de las relaciones normales puso fin a cinco décadas de hostilidad entre los dos países, que se agravó cuando el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy y el cubano Fidel Castro se enfrentaron por la expansión soviética en el continente americano. El nuevo estado diplomático, sin embargo, no acaba con disputas latentes como los reclamos por reparaciones económicas, el deseo de La Habana de poner fin a más de 50 años de embargo comercial y la presión de Estados Unidos para que Cuba haga mejoras en materia democrática y de derechos humanos. La encuesta también reveló que el 58% de los estadounidenses apoya la gestión que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sobre la relación entre Washington y La Habana, mientras que el 40% se opone. Por otro lado, sólo el 39% aprueba cómo se ha manejado el mandatario en el plano internacional, con un 59% de desaprobación. "Simplemente estoy en desacuerdo con sus políticas en general", señaló Julie Smith, de 40 años y administradora de universidad de Bowling Green, Kentucky. "Simplemente no creo que intentar mejorar las relaciones con Cuba sea beneficioso para Estados Unidos", añadió. Los encuestados se mostraron divididos sobre qué hacer con las sanciones a Cuba. El 48% pensaba que deberían reducirse o eliminarse, mientras que el 47% se mostró a favor de mantenerlas o aumentarlas. Un 5% no respondió la pregunta. Al respecto, en el Congreso estadounidense hay una cierta tendencia a favor de levantar el embargo comercial. La senadora Amy Klobuchar, demócrata por Minnesota, respalda una propuesta bipartidista en el Senado para levantar el embargo, algo que -según dijo- debe hacerse para evitar que Estados Unidos pierda oportunidades de inversión. "Una vez que vayan millones de turistas estadounidenses, necesitarán lugares donde alojarse y necesitarán algo que comer. Así que cuando lleguen, tendrán que dormir en hoteles españoles y comer comida alemana porque esos países podrán proveer lo que necesitan en la industria turística, por no hablar de las computadoras y el Wi-Fi y todo lo demás", dijo en una entrevista. La senadora estimó que la legislación, que hasta ahora tiene 20 partidarios en la Cámara, podría aprobarse, aunque quizá no este año. "Sé que hay algunas personas que se oponen a esto desde hace tiempo", indicó. Por su parte, el senador demócrata Bob Menendez, de Nueva Jersey, cree que el trabajo del gobierno por reinstaurar las relaciones diplomáticas es un intento de validar el "comportamiento brutal" del régimen de Castro. "Sigo profundamente preocupado por las violaciones de derechos humanos en Cuba. Sólo este año se han realizado unos 2.800 arrestos políticos en la isla", dijo. Rechazo al acuerdo con Irán El 77% de los consultados opinó que deberían mantenerse o aumentarse las sanciones sobre Teherán, según el sondeo, realizado apenas unos días antes de que Estados Unidos firmara el acuerdo para limitar el programa nuclear iraní a cambio del alivio de sanciones económicas. El entendimiento, que fue alcanzado la semana pasada, establece que el programa nuclear iraní se vea limitado durante una década a cambio de suavizar sanciones económicas, que podrían suponer un valor de cientos de miles de millones de dólares. Mary Barry, de 57 años y procedente de Arlington, en Texas, se mostró satisfecha con la apertura de lazos diplomáticos con Cuba e Irán, pero expresó su recelo sobre levantar las sanciones a ambos países. "Debemos tener relaciones diplomáticas con Irán y vigilar su arma nuclear", dijo Berry. No obstante, señaló, que se deben "mantener en vigor las sanciones sobre Irán para asegurar de que hacen todo lo que han prometido que van a hacer". "Irán es un país en el que, en realidad, no puedes confiar", sostuvo. El sondeo de AP-GfK sobre 1.004 adultos se realizó por internet entre el 9 y el 13 de julio, empleando una muestra tomada del KnowledgePanel de GfK, una herramienta basada en la probabilidad diseñada para ofrecer un grupo representativo de la población estadounidense. El margen de error para todos los encuestados es de más menos 3,4 puntos porcentuales. INFOBAE