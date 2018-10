21, Julio, 2015 21, Julio, 2015 9:50 a.m. 9:50 a.m.

EEUU ABATIÓ A UN JEFE DE AL QAEDA EN SIRIA: ERA UNO DE LOS POCOS QUE SABÍAN DEL 11S

El líder del Grupo Khorasan, ligado a la red Al Qaeda, fue abatido el 8 de julio durante un ataque aéreo estadounidense cuando viajaba en un automóvil en el norte de Siria, según informó el Pentágono. Mushin al Fadhli "era un facilitador de Al Qaeda que estaba entre los pocos líderes de ese grupo que recibieron información previa de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos", dijo el capitán Jeff Davis, vocero del Departamento estadounidense de Defensa. La facción Khorasan no está interesada en grandes extensiones territoriales ni de recursos naturales, como el ISIS, que controla parte de Siria e Irak y explota en el mercado negro miles de barriles de petróleo para su financiamiento. Sus miembros llegan de tierras musulmanas como Afganistán, Pakistán y Yemen para unirse a quienes provienen de Occidente para también derramar sangre inocente. Según The New York Times, este grupo es una amenaza aún más grande que el Estado Islámico para los Estados Unidos y para Europa. De origen kuwaití, Al Fadhli tuvo una meteórica carrera dentro de las filas de la organización de Osama Bin Laden. Es de la nueva generación de terroristas, pero mantuvo nutridos contactos con sus antecesores. También dedicó parte de su vida luchando contra Rusia en Chechenia, donde aprendió el destructivo "arte" de los explosivos. Al Fadhli se ocupaba de la recaudación. La mayoría de sus contribuyentes son yihadistas de Kuwait, su tierra natal. En desarrollo INFOBAE