21, Julio, 2015 21, Julio, 2015 11:16 a.m. 11:16 a.m.

COLOMBIA: ASESINAN A UN CANDIDATO A ALCALDÍA

Un polémico abogado candidato a la alcaldía de un municipio del oeste de Colombia, protagonista de oscuros episodios vinculados con capos del narcotráfico de los que fue apoderado, fue asesinado el lunes a la noche por presuntos sicarios, informaron el martes autoridades policiales. Ignacio Londoño, candidato a alcalde de Cartago, un municipio al norte del departamento del Valle del Cauca, fue "víctima de sicarios", el lunes hacia las 19:45, hora local (00:45 GMT del martes), dijo a periodistas Fernando Murillo, comandante de la Policía de Valle del Cauca. "Un individuo llegó a pie hasta la casa que se estaba organizando como sede política, en el centro del municipio de Cartago, por la ventana apuntó hacia las personas que estaban dentro y empezó a disparar, cuando fallece el señor Ignacio Londoño, queda herida su esposa (...) y también el secretario de Hacienda del municipio", detalló. Según el responsable policial, las autoridades aún no manejan ninguna hipótesis sobre el crimen de este abogado, que ha representado a líderes de mafias narcotraficantes de la zona y que además ha sido públicamente señalado de participar en el asesinato del ex candidato presidencial y dirigente conservador Álvaro Gómez en 1995. "Si encuentran un centímetro de evidencia que indique que yo participé en el crimen de Gómez, me presento de manera inmediata a la Fiscalía y renuncio a mi libertad", le manifestó Londoño al diario El Tiempo en noviembre pasado, en la última entrevista que concedió a la prensa. "No tenemos ninguna hipótesis hasta el momento, precisamente teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo que están manejando hoy en día los medios, hay situaciones personales de la víctima como hay situaciones políticas de la víctima", que pudieron llevar a su asesinato, dijo Murillo. La Policía Nacional ofreció "hasta 50 millones de pesos (unos 18.000 dólares) al que dé información para esclarecer estos hechos", precisó también el oficial. Londoño también ha sido señalado -incluso por algunos de los narcotraficantes a los que ha representado- de ser intermediario de capos del Valle del Cauca para entregar dinero a la campaña del ex presidente Ernesto Samper (1994-1998), en el marco de un caso conocido en el país como Proceso 8.000. El abogado se postulaba como candidato independiente a la alcaldía de Cartago para las elecciones regionales del próximo 25 de octubre. INFOBAE