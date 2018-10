21, Julio, 2015 21, Julio, 2015 11:39 a.m. 11:39 a.m.

EL RECHAZO A LA GESTIÓN DE MICHELLE BACHELET AUMENTA AL 56% EN CHILE

La encuesta realizada por la Consultora Mori y el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) muestra que la desaprobación a la gestión de la presidente de Chile, Michelle Bachelet, aumentó cuatro puntos entre marzo y julio y se ubicó en un 56 por ciento. Según el sondeo, además, el 52% de los chilenos está en desacuerdo con el programa de gobierno de la mandataria, cuya aprobación es del 36 por ciento. Ese no es el único golpe a Bachelet: sólo un 19% le cree, mientras que un 40% no le cree. Adicionalmente, un 39% se declara partidario del Gobierno y sólo un 20% de la oposición, mientras un 41% no favorece a ninguno de ambos sectores y no responde la pregunta. Por otro lado, la encuesta midió el impacto de la crisis política debido a los casos de corrupción que salpicaron tanto al Gobierno como a la oposición. De esta forma, un 67% de los consultados cree que la corrupción no se podrá eliminar. Un porcentaje similar considera que el gobierno de Bachelet "no está haciendo todo lo necesario para esclarecer la verdad sobre los escándalos de financiamiento de la política". Asimismo, un 71% manifestó rechazo a la política: un 43% le produce desconfianza mientras que a un 28% le genera disgusto. Según reporta el diario chileno La Tercera, un 87% de los encuestados estima que la mayoría de los políticos sólo se acuerdan de la gente cuando hay elecciones. En esta línea, un 79% afirma que "esté quien esté en el poder, siempre busca sus intereses personales". Los políticos con más futuro El estudio de opinión, titulado "Barómetro de la política", midió también la proyección de otros dirigentes políticos. La lista es encabezada por el progresista y ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (17%), seguido del ex presidente Sebastián Piñera (8%), y de los ex líderes estudiantiles y actuales diputados Giorgio Jackson (6%), Gabriel Boric (5%) y Camila Vallejo (4%). La encuesta se elaboró con entrevistas cara a cara a 1.200 personas de todo el país, entre el 26 de junio y el 13 de julio y tiene un margen de error de más o menos tres puntos porcentuales. INFOBAE