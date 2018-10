22, Julio, 2015 22, Julio, 2015 2:20 a.m. 2:20 a.m.

TWITTER PIERDE COLOR Y LE DICE ADIÓS A LOS FONDOS DE PANTALLA

Tu perfil de Twitter luce diferente ahora, demasiado blanco para algunos. La red social removió los fondos de pantalla del área de notificaciones y de los perfiles de sus usuarios desde este lunes. Aunque no hizo un anuncio oficial, Twitter confirmó el cambio a los portales de tecnología Mashable y The Verge. “Estamos removiendo las imágenes de fondo de pantalla del home y las notificaciones de todos los usuarios de web”, dijo un vocero de la red social en un mensaje publicado por ambos sitios. Ahora los perfiles de los usuarios aparecen en una tonalidad entre blanco y gris. Anteriormente podían colocar la imagen que quisieran detrás de su perfil, la que también aparecía en cualquier parte del sitio. Las imágenes de pantalla ahora solo pueden verse en los enlaces del tuit de un usuario o en sus listas. Twitter no ha dado una razón para quitar estas imágenes, de acuerdo con ambos portales de tecnología. Algunos usuarios han protestado en la red social contra el retiro de sus fondos. CNN EN ESPAÑOL