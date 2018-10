22, Julio, 2015 22, Julio, 2015 4:10 a.m. 4:10 a.m.

LAS ACCIONES DE APPLE SE DESPLOMAN POR LAS BAJAS VENTAS DEL IPHONE

Las acciones de Apple caían el miércoles hasta un 7 por ciento a 121,99 dólares en las primeras transacciones de la bolsa de Nueva York, en un retroceso que borraba más de 50.000 millones de dólares en valor de mercado para el fabricante del iPhone tras la divulgación de sus resultados el día anterior. Más tarde, sus títulos se recuperaron levemente para posicionarse en una pérdida de 4,7%, que no deja de tener un impacto negativo sobre todo el mercado tecno. Apple Inc pronosticó ingresos para el cuarto trimestre por debajo de las estimaciones, lo que hizo que sus acciones se hundieran un 8 por ciento en las operaciones posteriores al cierre del Nasdaq del martes 21 de julio. La compañía estimó ventas por entre 49.000 y 51.000 millones de dólares, por debajo de las expectativas de los analistas de 51.130 millones de dólares, según Thomson Reuters I/B/E/S. La mayor compañía mundial que cotiza en bolsa por valor de mercado dijo que vendió 47,5 millones de iPhones en el tercer trimestre, un alza de 35 por ciento frente al mismo periodo del año pasado, pero un 22 por ciento menos que los 61,2 millones que vendió en el segundo trimestre. Algunos analistas esperaban ventas por 49 millones de unidades. El iPhone 6 y 6 Plus de Apple, que rompió récord de ventas de la compañía al ser lanzados, ya tienen 10 meses de antigüedad. Las ventas en China más que se duplicaron a 13.230 millones de dólares frente a igual periodo del año pasado, aseguró la compañía. Sin embargo, esto no fue suficiente para salvar la caída de sus títulos. Apple tuvo problemas el martes con sus servicios App Store, Apple Music, iTunes Store y algunos otros que sufrieron interrupciones por más de tres horas. La compañía dijo que sus ganancias netas subieron a 10.680 millones de dólares, o 1,85 dólares por acción, en el tercer trimestre terminado el 27 de junio. Eso se compara con los 7.750 millones de dólares, o 1,28 dólares por acción, del resultado del mismo periodo del año pasado. Analistas esperaban ganancias de 1,81 dólares por acción, según Thomson Reuters I/B/E/S. Los ingresos subieron un 32,5 por ciento a 49.610 millones de dólares frente al mismo lapso del año previo, superando las expectativas de Wall Street de 49.430 millones de dólares. infobae