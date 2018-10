23, Julio, 2015 23, Julio, 2015 4:01 a.m. 4:01 a.m.

EL FINANCIAL TIMES FUE VENDIDO AL GRUPO DE MEDIOS JAPONÉS NIKKEI

La venta por 844 millones de libras esterlinas (el equivalente a u$s1.310 millones), que podría cerrarse antes de que acabe 2015, no incluye sin embargo el 50% de la revista semanal The Economist, que también forma parte de FT Group. Nikkei edita, entre otras publicaciones, el diario económico del mismo nombre. Pearson señaló que FT Group contribuyó con 334 millones de libras (520 millones de dólares) en ventas y 24 millones de libras (u$s37,4 millones) en ingreso operativo ajustado en 2014. Nikkei se describió a sí mismo como el grupo de medios independiente más grande de Asia. Más temprano este jueves Pearson, que se ha convertido en líder mundial en publicaciones de educación, había confirmado que se encontraba en discusiones avanzadas respecto a una posible venta del grupo FT, pero había declinado entregar más detalles. Analistas e inversores esperaban desde hace tiempo que Pearson, con un historial de 171 años, venda el Financial Times en algún momento después de haber cambiado su estrategia para enfocarse en educación. El valor de las acciones de Pearson subía un 2,2% durante las operaciones a mitad de la mañana del jueves. El grupo informará sus resultados el viernes. Aunque los grupos de medios en todo el mundo han sido perjudicados por la tendencia a las publicaciones online y por el colapso de los mercados de publicidad durante la crisis financiera, el Financial Times se ha beneficiado por una leal base de clientes dispuestos a pagar por el acceso al diario y a su sitio web. INFOBAE