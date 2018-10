23, Julio, 2015 23, Julio, 2015 6:57 a.m. 6:57 a.m.

AUSTRIA PROHÍBE LETRAS NAZIS Y DEL EI EN MATRÍCULAS DE CARROS

El doble de letras SS, la combinación IS o los números 18 y 88 no podrán a partir de hoy ser concedidos para matrículas de automóviles por deseo expreso del propietario, ante la posibilidad de que sean vistos como códigos nazis o del yihadista Estado Islámico (EI). Así lo determina un decreto emitido este jueves por el ministro austríaco de Transporte, Alois Stöger, en relación con la legislación vigente para vehículos, que permite a los propietarios de automóviles elegir una combinación específica de letras y números para las matrículas. “En nuestra sociedad no hay lugar para idearios políticos de (extrema) derecha. En esta cuestión no existen supuestas pequeñeces”, dijo Stöger en un comunicado. La nueva lista de “códigos prohibidos” (hasta ahora solo estaban vetadas combinaciones “ridículas u ofensivas”) incluye, entre otros, el número 18 por considerarse código de Adolf Hitler (1 por la A como primera letra del alfabeto, y 8 por la H, como octava letra), así como 88, que sería código del saludo “Heil Hitler”. Tampoco se podrá optar por NSDAP o SS (siglas de las tropas hitlerianas), o por IS o ISIS (siglas en inglés del EI). Esta lista fue elaborada por el Comité Mauthausen de Austria, que seguirá encargado de actualizarla. Fuente: EFE