23, Julio, 2015 23, Julio, 2015 10:26 a.m. 10:26 a.m.

GEORGE W. BUSH Y BILL CLINTON, JUNTOS EN LA PORTADA DE TIME

Mientras Jeb Bush y Hillary Clinton se miran de reojo como los candidatos favoritos para postularse la Casa Blanca en 2016, el hermano del primero y el esposo de la segunda -los ex presidentes George W. Bush y Bill Clinton, respectivamente- comparten la portada de agosto de la prestigiosa revista estadounidense Time. Bush y Clinton, los ex mandatarios de los Estados Unidos y no los precandidatos, aparecieron juntos en el escenario del Bush Presidential Center en lo que fue una celebración de la cooperación bipartidista entre republicanos y demócratas. La revista Time volvió a unirlos para realizar un extenso reportaje con los periodistas Nancy Gibs y Michael Duffy. "Creo que la gente anhela vernos debatir y coincidir", dice Clinton. "Y saben bien que pelearse sólo por pelearse es malo para Estados Unidos y para el mundo", agrega. "Pienso que esto levanta su espíritu. La mayoría de las personas esperan que un republicano y un demócrata no se lleven bien en estos días y a esta edad", dice, por su parte, Bush. La buena relación del dúo sorprende. Ambos nacieron en 1946 con pocas semanas de diferencia y representan dos paradigmas políticos distintos. La publicación los califica como el Elvis y el Prince Hal de la política norteamericana. "Somos dos viejos caballos de guerra puestos a pastar", remata Bush. Sin embargo, las elecciones presidenciales de 2016 los separan. Las familias, de larga trayectoria política, podrían enfrentarse cara a cara en los comicios si triunfan en las primarias de sus partidos. Aun así, aclaran en los dos casos que la política "no es un negocio familiar" para ellos. A principios de año, durante un evento privado, George W. Bush aseguró que Hillary era "formidable", pero fácil de vencer. "Sabes que apoyo a Jeb con todo lo que puedo", dice a Time. "Él es muy inteligente y capaz, y si necesita mi ayuda, puede llamarme", añade. Para Clinton, es distinto porque quien se postula es su esposa. Y si gana, ella se convertirá en la primera presidente de los Estados Unidos y él, en el "primer hombre". El ex mandatario está confiado en que así será. Por otro lado, la carrera hacia 2016, según Clinton, girará en torno a la economía. Durante la entrevista, además, elogió al actual presidente, Barack Obama: "Creo que tendrá una buena y exitosa post-presidencia", consideró. "Le propuse tres veces matrimonio hasta que me dijo que sí", revela Bill Clinton sobre su mujer. Según cuenta, le dijo que era la política más talentosa de su generación y una líder natural repleta de ideas que debía viajar a Chicago o a Nueva York para triunfar. "Nunca voy a competir en elecciones. Soy muy agresiva y nadie votaría por mí", dice Clinton que le respondió la joven Hillary Rodham. Otra anécdota que contaron a Time se enmarca en 1992 cuando se produjo una dura campaña entre George H. W. Bush, el padre de Bush, y Clinton para las presidenciales de ese año. A pesar de la contienda, el día en que Clinton asumió a cargo del Ejecutivo encontró la siguiente nota de su antecesor: "Cuando leas esto, ya serás presidente". Una década después se sellaría la relación cordial entre ambas familias, luego de que Bush enviara a Clinton y a su padre a viajar juntos por el mundo para recaudar fondos, primero para las víctimas del tsunami en Asia en 2004 y luego para los afectados por el huracán Katrina en Estados Unidos. Bush y Clinton se volvieron tan cercanos que el republicano ha llegado a calificarlo como su "hermano de otra madre". "Soy la oveja negra de esa familia", bromea Clinton. INFOBAE