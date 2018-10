24, Julio, 2015 24, Julio, 2015 1:37 a.m. 1:37 a.m.

ALERTA EN PAÍSES DEL MAR CARIBE POR POSIBLE ERUPCIÓN DE VOLCÁN SUBMARINO

Autoridades de algunos países con costas en el Mar Caribe, como Venezuela y Granada, se mantienen atentas a una posible erupción del volcán submarino “Kick’em Jenny”, fenómeno que podría ocasionar olas de tsunami. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro informó a través de su cuenta en Twitter que se encuentra en contacto con los organismos de seguridad y gobernadores, jefes militares y miembros de Protección Civil y Administración de Desastres, evaluando el comportamiento del volcán. El director nacional de Protección Civil y Administración de Desastres de Venezuela, Luis Díaz Curvelo, informó que el volcán submarino, cercano a las costas venezolanas al oriente del país, inició actividad riesgosa por lo que se activó la alerta preventiva, según reseña teleSUR. Sin embargo, el funcionario explicó que en las erupciones registradas del volcán en 1939 y 2001, no hubo peligro para las costas venezolanas aunque las autoridades nacionales están prevenidas ante cualquier eventualidad. Díaz Curbelo enfatizó que pese a los mensajes de pánico que existen en las redes sociales, sobre un posible tsunami en las costas venezolanas, las autoridades ya se encuentran alertas para evitar cualquier eventualidad, por lo que recalcó que las actividades registradas por el Kick’em Jenny, no han afectado al país, cita Correo del Orinoco. Por otra parte, el gobierno de Granada, país donde se encuentra ubicado el “Kick’em Jenny”, emitió una alerta anaranjada por la creciente actividad de este volcán sumergido, uno de los 100 que se conocen en el mundo. El Centro de Investigación Sísmica en la Universidad de West Indies (Indias Occidentales), con sede en Trinidad y Tobago, advirtió del incremento de la actividad sísmica del volcán, la que podría devenir en una erupción en cuestión de horas. Sully Lebrón, de la Red Sísmica de Puerto Rico, dijo que esta institución está monitoreando de cerca la situación. "Ahora mismo ellos están en alerta. Todavía nada es concreto ya que todo es una probabilidad de que cause un tsunami que nos afecte a nosotros. Para que eso suceda, tiene que haber una erupción sumamente fuerte", indicó Lebrón citada por medios locales. “Nosotros estamos en alerta para esa área para ver si sube o baja el nivel de alerta que ellos tienen. En estos momentos, el nivel de alerta es anaranjado que indica que hay niveles bien altos de sismicidad ocurriendo en el volcán y actividad en la liberación de gases. Esa actividad es inusual. La erupción puede comenzar en cualquier momento dentro de las 24 horas, pero no quiere decir que eso vaya a ocurrir así", explicó. La fuente enfatizó que es muy prematuro para vaticinar que esto suceda, dado que estos desastres naturales se miden a base de probabilidad. Además, el volcán submarino de Granada se encuentra bastante profundo, lo que minimiza aún más el impacto que se produzca en el mar. El “Kick’em Jenny” es un volcán submarino activo. Ha entrado en erupción en diferentes oportunidades desde su descubrimiento en 1939. Su actividad más reciente ocurrió el año 2001. Su erupción más violenta ocurrió precisamente el 24 de julio de 1939, arrojando nubes de gases y cenizas hasta 275 metros sobre la superficie y emanando material sólido. En ese entonces, generó olas de tsunami de hasta dos metros, las cuales no fueron reconocidas en un principios como tales. El sitio web del Centro Sísmico de la Universidad de las Indias Occidentales, señala que debido a la profundidad en la que se encuentra el respiradero del volcán (268 metros), es poco probable que se genere un tsunami de proporciones producto de su actividad. “Aunque es probable que explosiones muy grandes y deslizamientos en el Kick’em Jenny generen tsunamis, la amenaza de éstos han sido muy exageradas. No todas las erupciones del ‘Kick 'em Jenny’ generarán tsunamis y no todos los tsunamis serán grandes”, enfatiza el centro de investigación. AFP