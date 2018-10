24, Julio, 2015 24, Julio, 2015 3:37 a.m. 3:37 a.m.

¿DE QUÉ HABLARÁ EL PAPA FRANCISCO EN SU VISITA A CUBA EN SEPTIEMBRE?

El papa Francisco pedirá a los cubanos que abandonen las hostilidades y rencores entre ellos durante su visita a la isla en el mes de septiembre, según dio a conocer el portavoz del episcopado de la isla, el sacerdote José Félix Pérez. Dirá "a todo el pueblo cubano que necesitamos ir como revirtiendo actitudes de hostilidad, indiferencia, de desprecio. Todo eso tiene que ver con el rencor", de acuerdo al secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y miembro del equipo que prepara la visita papal, en entrevista con AFP. José Félix también señaló que el Papa "es muy sensible al tema de la pobreza, al tema de los emigrantes, al tema de los presos, de modo que el Papa en sus mensajes de alguna manera hará referencia" a ello, ya que los cubanos han vivido profundamente divididos desde la revolución de 1959. No obstante, apuntó que es consciente de que las generaciones más jóvenes, tanto de la isla como en el exilio, tienen poco interés en la política. Tal como hizo con su antecesor Benedicto XVI en 2012, está previsto que sea recibido por Raúl Castro en el Palacio de la Revolución de La Habana. Entonces, también acogió en la Nunciatura a Fidel Castro, quien acudió a este encuentro con su mujer, Dalia Soto del Valle, y sus hijos. A este respecto, el portavoz dijo que "no puedo afirmar ni negar si está previsto (un encuentro con Fidel), sólo decir que no aparece en el programa". Cuba será, junto a Brasil, el único país que ha acogido a tres papas, según los obispos cubanos, algo que José Félix atribuyó a la "providencia de Dios" y al "cariño" de Francisco por Cuba, que no sólo se manifestó en "la gestión que hizo en favor del mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos", que desembocó en el restablecimiento de lazos diplomáticos el lunes. INFOBAE