24, Julio, 2015 24, Julio, 2015 4:28 a.m. 4:28 a.m.

NUEVA YORK AMANECE CON APAGÓN EN AEROPUERTO LAGUARDIA, CANCELÓ 45 VUELOS

Un apagón importante en la Terminal C del aeropuerto LaGuardia de Nueva York provocó la cancelación de decenas de vuelos. El portavoz de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, Steve Coleman, dijo que 45 vuelos fueron cancelados y cinco se vieron demorados en la terminal de Delta después que se fue la electricidad a las 4:30 am del viernes. Citando a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés), dijo que Delta tenía retrasos en sus vuelos de aproximadamente dos horas. El apagón se produjo cuando un contratista cortó accidentalmente dos cables que alimentan una parte de la Terminal C. La energía fue restaurada a los puentes de las terminales -los pasos que conducen a los pasajeros del avión a la terminal- alrededor de las 8:30 hora local. Los vuelos no se habían reanudado plenamente, pero Coleman dijo que Delta espera que su sistema de comunicación se restablezca poco después de 9:00 horas. Se trajeron generadores para ayudar a reanudar las operaciones. 24 horas