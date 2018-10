24, Julio, 2015 24, Julio, 2015 4:44 a.m. 4:44 a.m.

LA WWE ECHÓ A HULK HOGAN

None

La WWE decidió dar por finalizado el contrato que lo unía con Hulk Hogan, anunció la empresa en un comunicado de prensa enviado a ESPN. En el mismo, la compañía organizadora de los eventos de lucha libre en los Estados Unidos deja entrever que el hecho se debería a declaraciones racistas hechas por el veterano luchador. "WWE terminó su contrato con Terry Bollea (Hulk Hogan). WWE está comprometida a abrazar y celebrar a individuos de todos los orígenes, como queda demostrado en nuestros empleados, artistas y fanáticos alrededor del mundo", señala el escueto comunicado. El escándalo había explotado hoy en las redes sociales y en las principales cadenas de televisión y radio de los Estados Unidos, luego de que la WWE eliminara por completo a la figura de Hulk Hogan del Hall de la Fama histórico de esa competición de lucha libre sin una razón certera y sin anuncio previo. Todo se agigantó luego de que el propio Hogan posteara un tuit en su cuenta personal: "En la tormenta, mantengo el control. Dios y su Universo me guiarán hacia donde quiera que esté. Un amor. HH". No sólo su fotografía y nombre fueron eliminados del sitio oficial de lucha libre norteamericano. También el negocio que hay detrás de esta mega estrella de este peculiar deporte. Todo el mercadeo relativo a Hogan ya no puede comprarse en la tienda de la WWE luego del punto final que la empresa puso a su vínculo con Hogan. Tampoco será jurado en las competiciones ni en el show semanal "Tough Enough". Por el momento, en las búsquedas internas dentro de WWE aún figuran los videos con las luchas y apariciones de Hogan. Sin embargo, son varios quienes especulan con que pronto también podrían ser eliminadas. ¿Se atreverán a borrarlo de su historia, también? infobae