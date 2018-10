24, Julio, 2015 24, Julio, 2015 4:54 a.m. 4:54 a.m.

RIDLEY SCOTT DIRIGIRÁ UNA PELÍCULA SOBRE "EL CHAPO" GUZMÁN

El director Ridley Scott llevará al cine la vida del capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien escapó hace apenas unos días por segunda vez de una cárcel de su país. La revista The Hollywood Reporter afirmó este jueves que el cineasta británico y el estudio Fox pactaron la noche del miércoles adaptar la novela "El cartel" ("The Cartel", en ingles), del escritor estadounidense Don Winslow, inspirada en la vida del narco. El libro, convertido en best-seller desde su publicación en junio, repasa a modo de ficción una década completa de narcotráfico, de 2004 a 2014, incluida la primera fuga del capo en 2001 en un carrito de lavandería. Sin embargo, el protagonista de Winslow no es directamente "El Chapo", sino un narcotraficante mexicano llamado Adán Barrera, que lidera el cártel El Federación y cuyo amigo de infancia es Art Keller, un agente de la DEA. Scott, que ha optado al Óscar a Mejor director con "Thelma y Louise" (1991), "Gladiator" (2000) y "La caída del halcón negro" (también "Black Hawk derribado", 2001), también producirá la película a través de su compañía Scott Free Films. "El cartel", que continúa la historia del también best-seller "El poder del perro" (2009), no ha podido ser publicada en mejor momento. "El Chapo" se fugó el 18 de julio de una cárcel de máxima seguridad de México, al escabullirse por un agujero que conectaba la ducha de su celda con un túnel subterráneo. Una evasión propia de una trama de Hollywood. INFOBAE