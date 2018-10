24, Julio, 2015 24, Julio, 2015 8:02 a.m. 8:02 a.m.

¡NUEVA ACTUALIZACIÓN! VEA LAS MEJORAS QUE TRAE WHATSAPP PARA LOS DISPOSITIVOS ANDROID

La nueva actualización de WhatsApp, que estará disponible en Google Play, incorporará varias mejoras entre las que destaca la posibilidad de marcar los mensajes como no leídos, para no “dejar a nadie en azul”, a manera de recordatorio ante la imposibilidad de responder inmediatamente. Por esta razón se modificará el contador de mensajes que muestra la cantidad de textos que se han recibido, por uno que diferencia entre los nuevos y los marcados como no leídos. La versión 2.12.193 de esta aplicación también permitirá personalizar las notificaciones. El objetivo es saber quién le está escribiendo antes de leer, según el tono y tiempo de vibración que le asigne a un contacto o grupo. Otra de las mejoras que presenta el servicio de mensajería instantánea es la reducción en el consumo de datos de las llamadas de voz, así como la capacidad de grabarlas. Además estos archivos podrán ser guardados en Google Drive con el dato exacto de los Bytes enviados. NOTICIAS NTN24