24, Julio, 2015 24, Julio, 2015 10:13 a.m. 10:13 a.m.

UCRANIA PROHIBIÓ A LOS PARTIDOS COMUNISTAS EN EL PAÍS

None

"Hoy, el Ministerio de Justicia ha emitido una orden que priva al Partido Comunista de Ucrania y a otras dos formaciones comunistas de participar en la vida política del país, incluidos los procesos electorales", informó este viernes el jefe del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Alexander Turchinov. En conferencia de prensa en Kiev, agregó que el ministerio actuó "de acuerdo con una ley aprobada por la Rada Suprema (Parlamento)" y que la prohibición entra en vigor desde este viernes. "Este es un momento verdaderamente histórico", aseguró Turchinov. La decisión fue confirmada por el ministro de Justicia, Pável Petrenko, quien detalló que la prohibición afecta al Partido Comunista de Ucrania, el Partido Comunista (renovado) y el Partido Comunista de los Trabajadores y Campesinos de Ucrania. "Después de que se adoptaran las leyes en el Parlamento, se creó una comisión que a lo largo de un mes ha efectuado un estudio de los tres partidos comunistas de Ucrania (...) y en virtud de sus conclusiones, he firmado sendos decretos" que los prohíben, explicó el ministro. Dijo que en cuanto al Partido Comunista de ucrania, "ni su actividad, ni su nombre, ni sus símbolos, ni su programa y estatutos cumplen las exigencias de la ley 'sobre la condena de los regímenes totalitarios comunistas y nacionalsocialistas en Ucrania y la prohibición de su propaganda y su simbología'". "Esta fuerza política y los otros dos partidos comunistas desde hoy no pueden ser sujetos del proceso electoral y no pueden participar en la vida política del país", subrayó el ministro. Petrenko añadió que la proscripción de estas tres fuerzas se llevará hasta las últimas consecuencias. "Por supuesto, llevaremos hasta el final los procesos judiciales. Pero hoy es un día histórico porque la sociedad ya no va a ser engañada más por los representantes de estos partidos y no va a recibir esa información y esa propaganda", remachó. El ministro añadió que, cuando haya elecciones, los órganos electorales tendrán que acatar la decisión y no registrar a los candidatos comunistas. El pasado 9 de abril, la Rada Suprema de Ucrania prohibió la propaganda de los regímenes comunista y nazi, la negación pública del carácter criminal de esos sistemas y el empleo de sus símbolos. La ley también obliga al Estado a investigar toda información sobre los delitos cometidos durante las dictaduras totalitarias. El mismo día, la Rada aprobó otra ley que legalizó todas las organizaciones políticas y paramilitares que lucharon contra el régimen soviético durante la Segunda Guerra Mundial, incluso aquellas que colaboraron con los ocupantes nazis. "El Estado reconoce que los luchadores por la independencia en el siglo XX desempeñaron un papel fundamental en la restitución del Estado ucraniano, proclamado el 24 de agosto de 1991", según el texto del Legislativo. El pasado 15 de mayo, el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, firmó la ley adoptada por el Parlamento sobre los regímenes comunista y nacionalsocialista. De acuerdo con la ley, todos los monumentos que glorifican a los líderes soviéticos, incluidas las estatuas de Lenin, deben ser desmontados. Las autoridades ucranianas también quieren rebautizar las localidades, calles y entidades cuyos nombres tengan referencias soviéticas. Rusia condenó esa ley, que equipara a los comunistas con los nazis, y hoy el líder del Partido Comunista ruso, Guennadi Ziugánov, dijo que la decisión del ministro de Justicia ucraniano es "puramente arbitraria y una venganza sobre los oponentes políticos". INFOBAE