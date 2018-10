25, Julio, 2015 25, Julio, 2015 3:24 a.m. 3:24 a.m.

LAS FARC TENSAN LAS NEGOCIACIONES EN CUBA Y APUNTAN CONTRA EL GOBIERNO COLOMBIANO

None

Los negociadores de las FARC afirmaron este sábado en La Habana que no se puede esperar justicia al término del proceso de paz si el estado colombiano queda impune y la responsabilidad con las víctimas del conflicto recae solo en la guerrilla una vez firmada la paz. El mensaje leído por el jefe insurgente "Pablo Catatumbo", alias de Jorge Torres Victoria, se produce tras el debate sobre la paz en las sesiones de esta semana del Congreso colombiano y el intento de agilizar los diálogos bilaterales que hace más de un año abordan el tema de la reparación de las víctimas, entre otros asuntos. "No se puede pactar un modelo de justicia en que el Estado y los determinadores queden impunes", disparó el representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). "Catatumbo" recordó los "falsos positivos", los millones de desplazados, torturados y desaparecidos, las masacres atribuidas al paramilitarismo y la participación de menores en el conflicto, y se preguntó si "los partidos políticos, el empresariado, los terratenientes y las trasnacionales no asumirán ninguna responsabilidad". Uno de los ataques de las FARC contra un oleoducto La guerrilla criticó, además, la posición del gobierno de Juan Manuel Santos al "estigmatizar cuestiones que la contraparte considera determinantes" y advirtió que "la paz será una quimera" si se confunde la determinación de buscar la paz con una señal de "rendición o sometimiento". Tras el inicio el pasado jueves en La Habana de un nuevo ciclo de conversaciones de paz, los insurgentes reafirmaron su voluntad de "desescalar" (reducir) el conflicto, para lo cual decretaron una tregua unilateral que entró en vigor el pasado 20 de julio, y agilizar el proceso de diálogo con una nueva metodología de trabajo. Las partes acordaron evaluar dentro de cuatro meses los resultados de ese plan acordado para aminorar el enfrentamiento en Colombia. INFOBAE