25, Julio, 2015 25, Julio, 2015 4:37 a.m. 4:37 a.m.

ISIS MANEJA UNAS 46.000 CUENTAS DE TWITTER EN TODO EL MUNDO

El grupo yihadista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) es más que el terror y la violencia que ejerce en los territorios bajo su control. Cuenta con una poderosa herramienta que le permite llegar a miles de millones de usuarios las 24 horas del día: internet. "(ISIS) se vale de internet y de las redes sociales para extender su discurso, para formar a potenciales terroristas una vez radicalizados, para enviarlos a las zonas de combate, para construir su entramado financiero y para difundir su macabra propaganda y ejecuciones, en un permanente alarde del terror que siembra". Así lo afirmó el secretario de Estado de Seguridad español, Francisco Martínez, durante unas jornadas sobre el terrorismo que se celebraron en Málaga, según el diario El País. España es uno de los países en alerta por el peligro de atentados yihadistas en su territorios. Durante su exposición, Martínez reveló un dato: se estima que actualmente existen unas 46.000 cuentas de la red social Twitter, "de las que 30.000 estarían controladas por personas -el resto corresponderían a los llamados bots, es decir, programas informáticos que imitan el comportamiento humano-". Aunque la inmensa mayoría utiliza el árabe para interactuar con otros usuarios, hay un 18% que tuitea en inglés y un 7% que lo hace en francés. Estas cifras dan una idea aproximada del nivel de la propaganda para la radicalización que está circulando por el ciberespacio, con capacidad para llegar a los jóvenes occidentales. Según Martínez, internet "es el medio de propaganda y adoctrinamiento del yihadismo por excelencia, (...) sin (ella), el terrorismo internacional no sería lo que es, puesto que internet es el oxígeno que utilizan para extender la violencia y publicitarla". Por ello, destacó la importancia de mantener una estrecha colaboración público/privada contra la radicalización, con las empresas proveedoras de servicios de internet y con las redes sociales tanto para eliminar contenidos radicales, como para incluir los mensajes que los contrarresten. Hasta el mes de febrero de este año, un estudio reveló que unos 20.000 extranjeros viajaron a Siria e Irak a combatir junto a ISIS, en lo que representa un número sin ningún precedente. Los expertos aseguran que los simpatizantes, en su mayoría jóvenes, son reclutados por internet y seducidos a viajar a Medio Oriente con el objetivo de después volver a sus países de origen y cometer atentados. La contracara de esta campaña en las redes sociales es los que sucede en los territorios bajo control de ISIS. La semana pasada, con el objetivo de evitar que sus atrocidades sean publicadas y divulgadas, el grupo prohibió el acceso privado a internet en la ciudad siria de Raqqa, uno de los principales bastiones del grupo yihadista. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos y el grupo activista de esa ciudad Raqqa is Being Slaughtered Silently ("Raqqa está siendo sacrificada en silencio") señalaron que esta medida es una ofensiva contra los espías y los activistas que revelan las atrocidades diarias de la organización terrorista. 79 detenidos acusados de terrorismo yihadista en España Sin embargo, ante la amenaza global del terrorismo yihadista, el secretario de Estado de Seguridad ha dejado un mensaje de confianza asentado en las siguientes "sólidas razones": la especialización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la puesta en práctica de una gestión policial basada en la prevención, la elaboración de una serie de medidas que se mueven entre el ámbito de lo social y el de la seguridad, la adopción de un marco jurídico para responder a las diferentes caras del yihadismo y el reforzamiento de la cooperación internacional en la medida que ha ido creciendo la amenaza terrorista. "El carácter global e indiscriminado de esta amenaza, de la que ningún país o gobierno puede considerarse a salvo, ha provocado un nivel de colaboración internacional como nunca habíamos conocido hasta ahora", afirmó según El País. En las cárceles españolas hay, en este momento, 79 personas condenadas por delitos relacionados con el terrorismo yihadista, con los que se está llevando a cabo un Programa específico de Intervención en Centros Penitenciarios. Martínez recordó que en el Código Penal español se han incluido como delitos autónomos el adiestramiento y la formación pasiva, con una mención específica a la realizada a través de internet; se han endurecido las penas para el enaltecimiento del terrorismo y la humillación de las víctimas; se contempla la figura de los "lobos solitarios", como terroristas desvinculados de toda organización, y se tipifica con claridad la conducta de los combatientes terroristas extranjeros. INFOBAE