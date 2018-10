25, Julio, 2015 25, Julio, 2015 6:43 a.m. 6:43 a.m.

LEONARDO DICAPRIO SERÍA EL PROTAGONISTA DE LA PELÍCULA SOBRE ‘EL CHAPO’ GUZMÁN

Ridley Scott dirigirá The Cartel, una cinta basada en la novela homónima que refleja el mundo del narcotráfico en México y se inspira en la historia de “El Chapo” Guzmán. Según publicó el sitio The Hollywood Reporter, 20th Century Fox llegó a un acuerdo el miércoles para adaptar al cine la novela de Don Winslow The Cartel. Además, también se habría quedado con los derechos del libro anterior del escritor, el bestseller The Power of the Dog, publicada en 2006 y que tiene a los mismos protagonistas. El cineasta responsable de Blade Runner o Alien dirigirá y producirá The Cartel, una historia de ficción sobre el Cártel de Sinaloa que recoge las historias entrelazadas del agente de la DEA Art Keller y el narcotraficante Adan Berrera. Estos dos hombres fueron amigos, pero sus caminos se separaron cuando uno pasó a formar parte de las fuerzas del orden, mientras que el otro estaba inmerso en el negocio de las drogas. La fuente de inspiración de esta novela no es otra que la vida de uno de los narcotraficantes más famosos de México y que actualmente acapara muchas portadas de diarios, Joaquín “El Chapo” Guzmán. El escritor pasó más de una década informándose sobre este sanguinario criminal, que protagonizó una fuga de película el pasado 12 de julio, cuando se escapó de la cárcel de máxima seguridad de Altiplano I, en Almoloya. DiCaprio es candidato Poco después del anuncio de este proyecto, el sitio Deadline publicó que los responsables de The Cartel estarían pensando en Leonardo DiCaprio para dar vida a uno de sus protagonistas, Art Keller. No obstante, no aclara si las negociaciones habrían comenzado ya. Al actor lo veremos proximamente en The Revenant, la nueva cinta de Alejandro Gonzalez Iñárritu (Birdman). El guión de la nueva cinta de Ridley Scott estará a cargo de Shane Salerno y está previsto que llegue a los cines en 2018. El director y productor abordará este proyecto después del drama de ciencia ficción The Martian, protagonizada por Matt Damon y que tiene pendiente su estreno para el 27 de noviembre. AFP