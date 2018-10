26, Julio, 2015 26, Julio, 2015 8:34 a.m. 8:34 a.m.

DONALD TRUMP ENCABEZA ENCUESTAS PESE A ESCÁNDALOS

El empresario republicano Donald Trump se mantiene en buena posición en la carrera para las elecciones primarias republicanas, a pesar de haber multiplicado las polémicas declaraciones que provocaron la ira de numerosos adversarios, según sondeos publicados este domingo. Los candidatos empiezan a empujarse ante la proximidad de estas elecciones republicanas, que empezarán en febrero de 2016 en New Hampshire e Iowa (noreste), y para las que, en el espacio de unos pocos meses, se han presentado 16 aspirantes. Según un sondeo de la cadena NBC News y el Instituto de opinión publica Marist, Donald Trump, que monopoliza desde hace un mes la atención mediática a causa de toda una serie de declaraciones ofensivas, está acreditado con el 21% de las intenciones de voto en New Hampshire. Es el favorito de los electores republicanos en ese estado por delante de Jeb Bush, con el 14% y el gobernador de Wisconsin (norte), Scott Walker, con el 12%. "No estoy sorprendido, porque veo las multitudes que atraemos", dijo Trump en una entrevista telefónica con la emisión dominical de la cadena CNN, State of the Union. "Tenemos las multitudes más numerosas y suscitamos las ovaciones más entusiastas", añadió. El primer gran evento de estas primarias republicanas es un debate televisado que tendra lugar el 6 de agosto en el cual sólo pueden participar los diez aspirantes mejor situados. Ante la misma pregunta acerca de las primarias demócratas, el suspense es bastante menor: el 76% de los electores responde que Hillary Clinton ganará, contra el 9% para su adversario más cercano, Bernie Sanders.