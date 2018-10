ADOLESCENTE NICA ENVÍA CARTA A CONGRESISTAS DE EE.UU POR DESCONTENTO DE LEY “ORPHAN WORKS”

, artista y animadora autodidacta de 14 años de edad, envió una carta a John Andrew Boehner, presidente de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, mediante la cual expone su protesta por elDicha iniciativa es promovida por la Oficina de Derechos de Autor de EE.UU. (US Copyright Office) y consiste en que, si “hizo un esfuerzo diligente” para encontrar o contactarse con el propietario del material, pero finalmente no lo logró. En ese sentido, Téller expone en su misiva que “el mandatar que las artes y diseños en el internet sean gratuitos, millones de diseñadores gráficos alrededor del mundo, no solo en EE.UU., perderán la oportunidad de desarrollar una carrera productiva, fruto de sus trabajos”. Y es que según la nicaragüense, las obras que millones de niños y jóvenes comparten diariamente en sitios web yde EE.UU., se verían afectadas si se aprueba la ley. “Si el Congreso de EE.UU. aprueba esta ley, estarán enseñando a la sociedad que el usar de forma deliberada, e incluso con fines de lucro, artes y diseños sin el consentimiento del autor, es correcto solo por no tener su. Se supone que los humanos deberíamos respetar el derecho ajeno”, expone Téller. La joven además advierte que muchos artistas son personas menores de edad que no tienen sus propios ingresos y “no entienden muy bien cómo funcionan las leyes, así que a estos se les dificultará el conseguir derechos de autor”. En la web, Change.org ha sido creada una petición para tratar de detener el paso de la que ha sido considerada,. Más de 400 personas ya han apoyado la causa. “Apelo a sus buenos sentimientos y su sentido de solidaridad para que voten en contra de esa ley”, finaliza Téller en su carta que también fue enviada al presidente Barack Obama. END