MICROSOFT LANZÓ EL ESPERADO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10

A partir de hoy los dueños de PCs con Windows 7 y 8.1 podrán pasarse si así lo desean de forma gratuita a Windows 10, el nuevo sistema operativo de Microsoft que estará disponible en 11 idiomas y 190 países. Microsoft promociona su nuevo sistema argumentando que es el más seguro jamás diseñado y lo entiende como un servicio que se actualiza automáticamente con nuevas funciones y actualizaciones de seguridad, explicó Terry Myerson, vicepresidente Ejecutivo de la división de Windows y Dispositivos de Microsoft. Una de las principales novedades de Windows 10 es que se usará tanto en PCs como en tabletas, smartphones o incluso en la consola Xbox One. Vuelve el Menú de Inicio pero se mantienen los mosaicos o azulejos de la versión 8, que muestran información actualizada y mantienen continuamente informado al usuario sobre las novedades importantes. Además, cuenta con una nueva función llamada Windows Hello, que permite iniciar sesión de forma segura y rápida sin necesidad de contraseña, a través del reconocimiento facial. También ofrece la posibilidad de abrir diferentes escritorios virtuales y ventanas de manera simultánea, así como el uso de los comandos tanto con el mouse como con gestos sobre la pantalla. Cortana, el asistente personal digital que hasta ahora estaba en los smartphones, se integra a Windows y recibe órdenes de voz o por escrito para realizar búsquedas, crear citas en el calendario o informar del tiempo, entre otros. El muy poco popular navegador de Internet Explorer cambia de nombre por el de Microsoft Edge, que además de leer y buscar con rapidez permite incorporar notas manuscritas a los textos. Además, mediante una aplicación la experiencia Xbox viene integrada en Windows 10; Continuum optimiza las aplicaciones y la experiencia de uso a través del modo táctil y del modo escritorio en múltiples dispositivos; y se incluyen asimismo varios programas preinstalados, como Fotos, Mapas, la nueva app musical Groove, y Películas y TV. Con OneDrive, los archivos pueden compartirse, guardarse y actualizarse de forma sencilla en la nube a través de cualquier dispositivo. Para las empresas, Windows 10 ofrece una serie de características especiales y mayor seguridad para protegerse de cibertataques, informó dpa Con Windows 8, Microsoft había perdido terreno en el marco también del mercado cada vez más débil de PCs. La apuesta con los mosaicos se hizo para no quedarse atrás ante la competencia con empresas como Google y Apple en los dispositivos móviles, pero los usuarios tradicionales de PCs recibieron con desagrado las novedades. Por eso, ahora la apuesta con Windows 10 es empezar de cero. Durante un año los dueños de computadoras con los sistemas más nuevos podrán pasarse al 10 de forma gratuita. Pero los que aún usen los modelos Vista o XP tendrán que pagar unos 135 euros o 279 euros por la versión Pro. Sin embargo, por bastante menos dinero lo que se puede hacer es pasarse a la 7 y a partir de ahí aprovechar la actualización gratuita. Para clientes empresariales, Windows 10 comienza su despliegue a partir del 1 de agosto, y las organizaciones con licencias por volumen podrán actualizar a Windows 10 Enterprise y Windows 10 Education, aunque en este caso el cambio no es gratuito.